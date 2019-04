Pupovac nositelj, Dejan Jović 'vrlo vjerojatno' na listi SDSS-a za izbore za EP

Milorad Pupovac, predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS), komentirao je za N1 možebitni počasni doktorat zagrebačkom gradonačelniku Milanu Bandiću, predstojeće izbore za Europski parlament i situaciju u vladajućoj koaliciji. Pritom, najavio je da će on biti nositelj liste, a na njoj će se 'vrlo vjerojatno' naći i Dejan Jović, profesor s Fakulteta političkih znanosti i bivši savjetnik predsjednika Ive Josipovića

'Znam da je gradonačelnik učinio sve da Muzička akademija nakon niza decenija dobije svoju zgradu, što je značajna stvar, ali, kao što je rečeno od strane profesora Josipa Kregara, za to je dovoljna jedna ploča, jedna povelja Sveučilišta za poseban doprinos. Sve ovo drugo ima manje veze s gradonačenikom, a ima više veze s ljudima na Sveučilištu. Bojim se da neki ljudi olako posežu za tom vrstom instituta, koji ne bi smio biti korišten', rekao je Pupovac, prenosi N1 .

'Da izađem na veliki teren i pokušam igrati utakmicu na velikom terenu, rekli bi 'gle njega, on hoće igrati na velikom terenu'. To vam je tako kada se stvori jedna atmosfera, a kod nas jest stvorena takva atmosfera. Ona je bila zaustavljena prvih godinu-dvije mandata premijera Plenkovića, ali treću godinu se obnovila, osnažila i pojačala. I mi moramo koristiti sva raspoloživa sredstva da se tome suprotstavimo i da ljude ohrabrimo', rekao je.

Na pitanje ne misli li da će se dogoditi upravo suprotno - da će kampanja privući one koji potiču nesnošljivost prema manjinama, odgovara: 'Da se sakrijemo u mišju rupu, on bi rekao 'gle eno ga u mišjoj rupi'.

'Lista je definirana, ali odluka o potvrdi liste nije donesena na Predsjedništvu stranke. To će biti urađeno do kraja tjedna', kazao je Pupovac i dodao da bi on kao predsjednik stranke trebao biti nositelj liste. 'I bit ću, smatram da trebam doprinijeti stranci, iskoristiti potencijal privlačenja birača', dometnuo je Pupovac.

Potvrdio je da će na listi biti sadašnji saborski zastupnici, nestranačke osobe, mladi i da će se držati principa zastupljenosti žena, ali nije još želio govoriti o konkretnim imenima.

Na pitanje hoće li na listi biti profesor Dejan Jović s Fakulteta političkih znanosti, Pupovac je odgovorio 'vrlo vjerojatno', a potvrdio je i da profesor Jović nema uvjete za svoju poziciju na listi.