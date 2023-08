Poznato za što se sve tereti uhićeni grčki huligan: 'On je bio glavni organizator'

Istražitelji imaju indicije kako je uhićeni bio organizator napada i da je bio u izravnim kontaktima s pripadnicima BBB-a koje je savjetovao kako doći do Grčke i kasnije do Atene. Ne isključuje se i mogućnost da je on organizirao naoružavanje hrvatskih huligana noževima, palicama, pajserima i bakljama.

ERT piše i kako se uskoro očekuje raspisivanje novih naloga za uhićenje, te da su identificirani još neki huligani.

U Ateni još traje usporedba DNK materijala uhićenih s onim što je pronađeno na mjestu sukoba, na kojem je preminuo Katsouris. No neslužbene informacije govore da dosad još nije došlo do poklapanja.