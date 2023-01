Poznati su rezultati nacionalnih ispita; evo gdje učenici najviše 'zapinju' u znanju, a što im ide

Petaši koji su lani u listopadu pisali nacionalne ispite u 81 eksperimentalnoj školi najviše su poteškoća imali u hrvatskom jeziku, a općenito pokazuju srednju razinu znanja, pokazuju rezultati predstavljeni u petak na konferenciji za novinare NCVVO-a

Nacionalne ispite od 10. do 12. listopada pisalo je oko 3960 učenika i to iz matematike, hrvatskog jezika te prirode i društva, gradivo od prvog do četvrtog razreda.

Rezultati koji su poslani školama ukazuju da većina učenika u predmetnu nastavu dolazi iz razredne nastave sa znanjima srednje razine, a najviše poteškoća imali su u pisanju hrvatskog jezika, kazao je na konferenciji za novinare ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović. Nešto teži im je, kaže, bio ispit iz hrvatskog nego iz matematike.