Poznati Riječani zgroženi otrovnom strelicom Grabar-Kitarović: 'Srlja sve dublje i dublje, a najgore je što joj neki ljudi vjeruju'

Predsjednica Kolinda Grabar-Kitarović u Splitu je prekjučer komentirala status HNK Rijeke osamdesetih godina, tvrdeći da je i sama svojedobno odlazila na utakmice, ali da je klub tada 'više bio rezervni klub za Partizan i Crvenu zvezdu'. Nakon što ju je HNK Rijeka tražio da se očituje i objasni što je time htjela reći, poručila je da zna dobro kakav je bio status Rijeke u to vrijeme i da je nitko ne može uvjeravati u suprotno. Što misle o ovome pitali smo poznate Riječane, Zorana Prodanovića Prlju, Sandra Bastiančića i Roberta Ferlina

'Kao Riječanka sam odlazila na utakmice Rijeke, ali naša Rijeka je tada bila nekakav rezervni klub za Partizan i Crvenu Zvezdu i domaći igrači koji su bili dobri i kvalitetni odlazili su u Hajduk, nešto malo u Dinamo. Dinamo i Hajduk bili su toliko blizu mojemu srcu. Nogomet je za nas koji smo voljeli Hrvatsku bio puno, puno više od nogometa. Značio je narodno zajedništvo. Bio je ono što je povezivalo sve od juga do sjevera', rekla je Kolinda Grabar-Kitarović u Splitu 27. listopada, na premijeri dokumentarnog filma o bivšem igraču Hajduka Ivanu Gudelju.

'Što joj je to trebalo u toj prigodi, kad je trebala zapravo uputiti samo čestitku Gudelju, bez tog jeftinog prikupljanja bodova kojim je samo dodatno produbila jaz među ljudima u zemlji', komentira riječki glazbenik Sandro Bastiančić kojeg je izjava Kolinde Grabar-Kitarović jako pogodila.

'Boli me što predsjednica srlja sve dublje i dublje. Barata neprovjerenim podacima jer, s obzirom na to što je izjavila, možemo jedino zaključiti da na utakmice Rijeke u ta vremena ili nije išla ili je na njih kojiput zalutala. Ono najgore, ima ljudi koji joj bespogovorno vjeruju, što god ona rekla. Vidim da pojedini iz Splita komentiraju kako se mi Riječani možemo ljutiti koliko hoćemo, ali da je predsjednica u pravu, da je to stvarno bilo tako', kaže Bastiančić i dodaje da mu je posebno zasmetao predsjedničin odgovor HNK Rijeci.

'U njemu spominje kako je Zoran Šestan bio najtalentiraniji hrvatski igrač, ali da je sjedio na klupi dok su neki drugi, manje talentirani, ali politički podobniji, dobivali priliku. To je isto kao da plačete jer je nekom prosječnom nogometašu iz HNL-a mjesto u Hrvatskoj reprezentaciji 'uzeo' Luka Modrić. Predsjednica je očito zalutala na teren na kojemu nije doma', zaključuje Bastiančić koji se ranije oko izjave Kolinde Grabar-Kitarović oglasio i na Facebooku.