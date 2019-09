Poznati fizičar popljuvao Jokićevu reformu, pa po njoj napisao udžbenik

Akademik Vladimir Paar, jedan od najglasnijih kritičara Cjelovite kurikularne reforme, autor je školskog udžbenika za sedmi razred fizike 'Fizika oko nas', napravljenog prema novim kurikulumima

Dio primjedbi HAZU-a uvršten je, rekao je za Novi list, u nove kurikulume, a 'iskustva u svijetu su pokazala da ključnu ulogu za uspješnu reformu nema sam kurikul po sebi nego intenzivno i stalno stručno osposobljavanje učitelja i profesora te poboljšanje njihova društvenog statusa'.

'U tome vidim glavni problem reforme. Također potreban je oprez u prevelikom oslanjanju na digitalnu tehnologiju, trebalo bi, npr., konzultirati o tome Hrvatski institut za istraživanje mozga. Osjetljivo je i pitanje odnosa prema nacionalnom identitetu, prema povijesti i kulturi', ističe Paar za Novi list kojemu je od novih kurikula poznat jedino kurikul fizike.

'Što se tiče 'mjerenja ishoda učenja' ne vidim što je tu uopće sporno, ako se razumno definira. Jednostavno rečeno, ishodi učenja podrazumijevaju: što je učenik naučio i usvojio?, koliko to zna koristiti?, koliko to potiče učeničku kreativnost? koliko to može povezati s drugim pojavama? To se i dosad znalo i iskusni profesori su o tome vodili računa', kaže akademik.