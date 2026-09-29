Bolt objavio podatke za Zagreb: Potražnja tijekom štrajka skočila 300 posto, ovo su bile najtraženije lokacije

'U analizi kretanja građana ovog ponedjeljka i utorka, među podacima koji najjasnije pokazuju promjenu u navikama kretanja ističe se rast unaprijed rezerviranih vožnji. Broj vožnji rezerviranih za ponedjeljak ujutro dosegnuo je rekordnu razinu te je bio 644 posto veći nego u uobičajeni ponedjeljak', rekla je Sanja Babić , PR menadžerica Bolta za Hrvatsku.

Najveći pritisak na potražnju zabilježen je prvog dana štrajka, u ponedjeljak, a povećana potražnja nastavila se i u utorak. Prema podacima Bolta,, broj vožnji rezerviranih unaprijed za ponedjeljak ujutro bio je više od sedam puta veći od uobičajenog.

Kolodvori, centar i bolnice među najtraženijim lokacijama

Najčešća polazišta tijekom jutarnjih sati bila su Glavni željeznički kolodvor, Glavni autobusni kolodvor, središte grada te Avenija Dubrovnik u Novom Zagrebu.

Među najtraženijim odredištima bili su kolodvori, centar grada i Kranjčevićeva ulica. Bolnice su i inače među češćim odredištima ponedjeljkom ujutro, a tijekom štrajka su se izdvojili KBC Zagreb na Rebru, KB Sveti Duh i Petrova bolnica.

Studenti među najaktivnijim korisnicima

Među lokacijama koje su zabilježile najveću potražnju istaknuo se i Studentski dom 'Stjepan Radić', koji je bio četvrto najčešće polazište. Najveći rast među odredištima zabilježen je prema Ekonomskom fakultetu, što u Boltu povezuju s povećanom potrebom studenata i zaposlenika fakulteta za alternativnim prijevozom.

Prometni vrhunac u ponedjeljak bio je između 7 i 8 sati, dok su najveće gužve zabilježene u utorak između 8 i 9 sati. Prema podacima Bolta, promet se tada odvijao 17 posto sporije nego tjedan ranije.

Iz kompanije navode da su se na povećanu potražnju počeli pripremati još prethodnog tjedna, kada su korisnicima preporučili da vožnje rezerviraju unaprijed, a vozače upozorili na očekivani rast broja zahtjeva. Na platformi je, prema njihovim podacima, već prije 6 sati ujutro u ponedjeljak bilo aktivno nekoliko tisuća partnerskih vozača.