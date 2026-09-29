Šef Holdinga otkrio ključni razlog zašto nije došlo do dogovora sa sindikatima

Upitan što ako sud u srijedu štrajk proglasi zakonitim kazao je da su pokrenuli tužbu protiv sindikata i zatražili zabranu štrajka jer smatramo da je štrajk, na način na koji je organiziran, protivno zakonu.

Nastavlja se veliki štrajk ZET-a i Zagrebačkog holdinga u Zagrebu. Županijski sud u Zagrebu odbio je prijedlog Uprave Zagrebačkog holdinga za određivanje privremene mjere obustave štrajka. U razgovoru za RTL Danas Ivan Novaković, predsjednik Uprave Holdinga, p ojasnio je što slijedi.

'Ako dođe presuda da smo u pravu i da je štrajk nezakonit, stvar je jasna i sindikati trebaju prekinuti štrajk. U slučaju da presuda bude da je štrajk zakonit, mi naravno podržavamo pravo radnika na štrajk, pa ćemo nastaviti razgovore i pregovore u tim okolnostima. Razumijemo da se neće raditi o pravomoćnoj presudi i da treba proći još nekoliko dana do pravomoćnosti. Naša ponuda je i dalje na stolu, pa smatramo da bi od sindikata bilo odgovorno u tom slučaju da prihvate našu ponudu i da građanima prekinemo ovu agoniju', rekao je Novaković.

Na pitanje tko bi i mogao odvoziti otpad ako štrajk potraje rekao je da 'za sada ne zagovaraju alternativne scenarije'.

'Vjerujemo da će sindikati shvatiti ozbiljnost situacije i postupiti odgovorno, ali smo dužni analizirati alternativne opcije. Postoje i mogućnosti angažmana privatnih tvrtki, ali to ne zagovaramo i mislimo da do toga neće doći. Primjerice za popravke cesta, više smo morali angažirati podizvođače. U košnji bismo možda morali druge tvrtke angažirati, ali jednostavno takav trošak morat ćemo potraživati na drugi način', istaknuo je Novaković.

Na kraju je upitan hoće li doći do poskupljenja javnih usluga ako udovolje zahtjevu sindikata rekao je da je 'to bio ključni razlog zašto mi nisu imali dogovor do sada'.

'Mi moramo vrlo odgovorno pristupati ovoj priči, smatramo da je cijeli paket koji smo i do sada nudili radnicima adekvatan. Vidimo da se na naše natječaje, primjerice za komunalnog radnika, javlja i do 200 prijava. Tako da smatramo da su plaće adekvatne i ono što smo mogli ponuditi kroz ovaj novi pregovor oko kolektivnog ugovora jest nekakav dodatak s obzirom na inflatorna kretanja', zaključio je.