Pozadina drame u splitsko-dalmatinskoj skupštini: Neki su išli na sve ili ništa, drugi radili kombinacije preko emisara, a Ante Sanader je na kraju ipak spasio glavu

Dva vijećnika s liste Domovinskog pokreta koja su u ponedjeljak neočekivano i mimo odluke stranke podržala formiranje većine u skupštini Splitsko-dalmatinske županije i tako spriječila raspisivanje izbora, Mate Šimundić i Marko Žaja, olakšala su posao HDZ-ovom županu Blaženku Bobanu - ali barem neizravno značajno pomogla predsjedniku županijskog ogranka ove stranke Anti Sanaderu. I to u osjetljivom trenutku, upravo na početku procesa unutarstranačkih izbora

On je inače i na funkciji političkog tajnika HDZ-a, no pozicija na terenu mu je ozbiljno uzdrmana nakon svibanjskih izbora, kada je njegov kandidat Vice Mihanović doživio zvučan poraz u Splitu i kada su po prvi put u povijesti izgubili većinu u njima bitnom Solinu, ali i mjesto gradonačelnika u Makarskoj. Dosta ih je zaboljela i pobjeda Mostovog Mira Bulja u Sinju.

Gotovo svi kadrovi poraženi na svibanjskim izborima bili su upravo Sanaderov osobni izbor, počevši od spomenutog Vice Mihanovića. Nakon njegova poraza pojavile su se informacije da šef splitsko-dalmatinskog HDZ-a više ne uživa povjerenje vrha stranke i Andreja Plenkovića, pa je on odgovorio uvijenom prijetnjom da, pojednostavljeno, predsjednici stranke prolaze, a on ostaje.

'Uvijek pišete protiv mene, no to je vaše pravo! Ja ću otići s pozicije predsjednika županijskog HDZ-a kada to odluči članstvo, koje je moja snaga. Mnogi su predsjednici HDZ-a Hrvatske bili i otišli, dok mene županijsko članstvo i dalje podržava. Predsjednik sam HDZ-a Splitsko-dalmatinske županije od 2012. godine i kada članovi te organizacije odluče da moram otići, ja ću otići. Ili ako rezultati u županiji budu lošiji od ovoga što imamo, ja ću sam otići jer sam ja odgovoran za Splitsko-dalmatinsku županiju. A ti koji vas pumpaju protiv mene, nisu u stanju ni pobijediti u svojim lokalnim jedinicama!', izjavio je Sanader prije nekoliko mjeseci za Slobodnu Dalmaciju.

Formiranje većine u Županijskoj skupštini za njega je predstavljalo ozbiljan imperativ, pogotovo jer HDZ zajedno s Kerumovim HGS-om ondje prvi put nije imalo većinu jer se na drugoj strani našla šarolika oporba koja se slagala u jednome - da je vrijeme za promjene. Najžešći je bio upravo Domovinski pokret, koji je objavio oštru poruku:

'Domovinski pokret može pobijediti i Bobana i Sanadera i HDZ, taj žalosni sinonim za korupciju, nepotizam i izdaju nacionalnih interesa. Donijet ćemo pravu promjenu', napisali su dan prije izbora na kojima su osvojili tri ključna vijećnička mjesta.