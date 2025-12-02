Povlači se popularno mesno jelo: U njemu pronađena opasna bakterija

Tlačenica je s naznakom "upotrijebiti do 16. siječnja 2026." i pod brojem LOT P-25/812. Proizvođač je Presečki, mesnica, trgovina, ugostiteljstvo i prijevoz iz Krapine .

Proizvod nije u skladu s Uredbom Komisije (EZ) o mikrobiološkim kriterijima za hranu, a podaci se odnosi isključivo na gore navedeni proizvod, stoji u priopćenju.