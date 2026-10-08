Povjerenstvo kaznilo šefa APIS IT-a zbog neprijavljene imovine

Zaključkom Povjerenstva iz travnja 2024. bio je utvrđen mogući nesklad prijavljene imovine koji se odnosi na nekretnine – više zemljišta, garaža, parkirališta, oranica, "dvorišta i bašta" upisanih u katastarskim općinama Vrapče Novo, Prečko, Klara veličine od 13 do gotovo 200 četvornih metara. Naročito se isticala Bilićeva nekretnina u Lijevom Sredičku na 197 četvornih hvata upisana kao vikendica sa zemljištem.

Predmet protiv čelnika Agencije za podršku informacijskim sustavima i informacijskim tehnologijama (APIS IT), tvrtke u isključivom državnom vlasništvu, otvoren je po službenoj dužnosti na temelju informacija na koje je upućivao tekst objavljen na Indexu u veljači 2021. U tom i naknadnim tekstovima, upućivalo se na niz nedosljednosti u upisima Bilićevih nekretnina u imovinske kartice, neprijavljenoj posudbi 400.000 eura od brata za kupnju nekretnina na Pagu, kao i dobivanje primitaka - dodatnih naknada za poslove obnašanja javnih dužnosti, za koje se tvrdilo da nisu u skladu sa Zakonom o sprječavanju sukoba interesa.

Povjerenstvo je u srpnju ove godine utvrdilo da postoje pretpostavke za pokretanje postupka te je obvezniku poslana obavijest o pokretanju postupka zbog povrede članaka koji se odnose na sadržaj imovinske kartice i tamo upisane podatke. Bilić je u očitovanju Povjerenstvu naveo "kako mu namjera nije bila ne prijaviti sve nekretnine, ali da će korekcijama to ispraviti kako bi stanje u imovinskim karticama odgovaralo činjenicama".

Povjerenstvo se osvrnulo i na pisanje medija o isplati nepripadajućih primitaka na plaću utvrdivši i da je Bilić dobivao dodatak na djecu, nagrade za radne rezultate i druge oblike dodatnog nagrađivanja, uključujući i dodatak uz mjesečnu plaću. Povjerenstvo je donijelo zaključak kako je riječ o povredi odredbe Zakona kojom je zabranjeno primati dodatnu naknadu za poslove obnašanja javne dužnosti.

Pritom je Sanja Ružman, članica Povjerenstva i izvjestiteljica u tom predmetu predlažući kaznu od 1200 eura naglasila i "otežavajuću" okolnost da je Saša Bilić kao obveznik već "prethodno bio sankcioniran – odnosno protiv njega je vođen postupak pred Povjerenstvom".

Saborskom zastupniku i dubrovačkom gradonačelniku Mati Frankoviću Povjerenstvo je izreklo opomenu zbog nepravovremenog prijavljivanja suvlasništva nad kućom i zemljištem u Stonu uvaživši njegovo očitovanje kako je riječ bilo o nenamjernom propustu koji je kasnije ispravio.

Povjerenstvo je izvijestilo i da nisu ispunjene zakonske pretpostavke za pokretanje postupaka protiv predsjednika Uprave Hrvatske lutrije Ignacija Čuture na temelju prijave za navodno pogodovanje u zapošljavanju kao i protiv predsjednika Uprave Jadrolinije Roberta Blažinovića za navodno primanje retroaktivnih naknada.