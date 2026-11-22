Politički analitičar Žarko Puhovski kritizirao je reakciju zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića i gradske uprave na smrt Kristiana Josipa Periša u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan u Jankomiru. U HRT-ovu Studiju 4 poručio je da je smrt pacijenta u javnoj zdravstvenoj ustanovi političko pitanje te upozorio da se s promjenama u postupanju prema pacijentima ne smije čekati završetak sudskog postupka.

Puhovski se osvrnuo na subotnje komemorativno okupljanje na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, na kojem su se tisuće građana oprostile od 32-godišnjeg Periša. On je preminuo 21. listopada u psihijatrijskoj klinici u Jankomiru, a četvorica medicinskih tehničara osumnjičena su za teško ubojstvo. Premda ne očekuje da će slučaj potaknuti nove masovne prosvjede, Puhovski smatra da se o njemu mora razgovarati i kao o političkom pitanju, unatoč želji obitelji da se komemoracija ne politizira. 'Uvjeren sam da ne, prije svega zato što su organizatori, obitelj, inzistirali na tome da se slučaj ne politizira i ne širi. Meni se to čini pogrešnim. To da netko izgubi život u javnoj zdravstvenoj instituciji je po definiciji političko pitanje', rekao je za HRT. Podsjetio je da je na isti datum, 21. studenoga 1996., na zagrebačkom glavnom trgu održan veliki prosvjed za Radio 101. Smatra da se građani u Hrvatskoj lakše okupljaju oko konkretnih događaja nego oko dugotrajnih društvenih problema. 'Za ključna pitanja poput socijalnih razlika dobijete 500 ljudi', kazao je.

'Tomašević nije reagirao kako je trebao' Govoreći o političkoj odgovornosti, Puhovski je istaknuo da ne očekuje ozbiljnije posljedice ni za gradsku ni za državnu vlast, iako smatra da je reakcija Zagreba bila pogrešna. 'Nitko nije gubitnik, to je šteta i to je loše. Naravno da gradonačelnik Tomislav Tomašević, a to kaže i premijer Andrej Plenković, ne može biti odgovoran za slučaj jedne osobe, ali nije reagirao kako je trebao. Tako su karte podijeljene da im to neće štetiti. Njihovi će ostati uz njih, kao što su HDZ-ovci ostali uz Plenkovića bez obzira na vijesti koje su dolazile iz Like', ocijenio je. Dio kritika je usmjeren prema državnom vrhu jer premijer ima veću političku moć, tumači puhovski. To, međutim, ne umanjuje odgovornost gradske uprave za način na koji je reagirala na slučaj u ustanovi čiji je osnivač Grad Zagreb, kaže on. 'Percepcija je takva da Tomašević predstavlja drugorazrednu moć, što je točno. Plenković je najmoćniji čovjek u Hrvatskoj i u načelu je doista odgovoran za sve što se događa u Hrvatskoj pa i za ovo, ali u drugom, trećem ili četvrtom planu. Gradonačelnik kao takav uz sebe ne privlači toliku razinu kritike i prigovora, a po mom sudu, uprava grada i gradonačelnik su krivo reagirali', pojasnio je. Puhovski smatra i da slučaj Jankomir otvara pitanje postupanja prema ranjivim skupinama u zdravstvenim i socijalnim ustanovama. 'Ovo nije samo problem Jankomira. Sigurno svatko tko se bavi psihijatrijom zna da takvih problema ima u psihijatrijskim klinikama, a u staračkim domovima još više. I o tome se ne govori', ustvrdio je. Osvrnuo se i na snimku bolničkog videonadzora, čije je uklanjanje s društvenih mreža zatražio odvjetnik Periševe obitelji Leon Zrnić. Puhovski se s tim zahtjevom ne slaže jer smatra da je upravo objava snimke omogućila javnu raspravu o slučaju. 'Snimke su puštene i to je pomoglo. Da toga nije bilo, ne bismo razgovarali o ovome. To je sada dio javne memorije', rekao je.

Privođenje osumnjičenih za smrt Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac







+3 Privođenje osumnjičenih za smrt Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

'U Jankomiru se radi o životu i smrti' Puhovski je slučaj Jankomir usporedio s imenovanjem Dijane Zadravec na čelo radiologije KBC-a Sestre milosrdnice, na koje je podnesena žalba. Smatra da je u tim slučajevima politika reagirala na dva potpuno različita načina. 'U KBC-u Sestre milosrdnice bilo je previše političke intervencije, a u Jankomiru premalo. S druge strane, u KBC-u Sestre milosrdnice radi se o vjerojatno krivom kadroviranju. Ne mogu razumjeti da netko normalan prihvaća kandidaturu u sredini gdje ga dvije trećine ljudi neće prihvatiti. U Jankomiru se radi o životu i smrti', kazao je. Naglasio je da se postupci i odgovornost zdravstvenih djelatnika moraju preispitati već sada, neovisno o tome koliko će trajati kazneni postupak. 'Najbolja i najpravednija presuda ne može doći za manje od godinu dana, a kod nas vjerojatno za tri ili četiri. U međuvremenu potrebno je nešto napraviti s postupanjem i obvezama, kako se reagira, kako se snima, tko mora biti nadležan. To je načelno postojalo, ali očito je da se toga nitko nije držao. Potrebno je promijeniti obrasce ponašanja', istaknuo je.

Komemoracija za Kristiana: Mnoštvo jastuka u zraku Izvor: Cropix / Autor: Damjan Tadic







+12 Komemoracija za Kristiana: Mnoštvo jastuka u zraku Izvor: Cropix / Autor: Damjan Tadic