Centri za mentalno zdravlje povezani s domovima zdravlja, mobilni psihijatrijski timovi i proširenje kapaciteta dnevnih bolnica dio su prijedloga restrukturiranja psihijatrijske skrbi kojeg je SDP predstavio u nedjelju kako bi se skrb iz velikih bolnica preselila u zajednicu.

"Već deset godina na nacionalnoj razini nismo doživjeli gotovo nikakve značajnije promjene u organizaciji psihijatrijske skrbi. Promjena prema izvaninstitucionalnoj skrbi koja je započela početkom 2000-tih bila je kratkog vijeka i, nažalost, nije se nastavila", poručila je voditeljica SDP-ovog Savjeta za zdravlje i sport Sara Medved. Zato smatramo da je nužno promijeniti paradigmu: psihijatrija mora biti u zajednici, a ne se primarno oslanjati na bolnice, dodala je. Pritom je naglasila da skrb u zajednici nije samo stručni ili organizacijski koncept, već promjena koja pacijentima treba omogućiti konkretnu i pravodobnu pomoć kada se ne osjećaju dobro, pomoć koja im je blizu i na koju ne moraju čekati mjesecima.

Četiri mehanizma reorganizacije psihijatrijske skrbi "Nakon ovog tragičnog događaja (smrt Kristiana Josipa Periša op.a) smatramo da nije na nama samo komentirati situaciju, već i aktivno ponuditi rješenja", napomenula je Medved, dodavši kako su svoju viziju razvoja hrvatske psihijatrije odlučili predstaviti uoči dviju tematskih sjednica Odbora za zdravstvo i socijalnu politiku Hrvatskoga sabora. Tako okosnicu SDP-ova prijedloga čine četiri ključna mehanizma reorganizacije psihijatrijske skrbi, od kojih se tri odnose na izvanbolničku skrb. Prvi su centri za mentalno zdravlje povezani s domovima zdravlja, a koji trebaju pružati kontinuiranu psihijatrijsku i psihološku skrb - od prevencije i rane intervencije, do liječenja i praćenja pacijenata, uz programe rehabilitacije i suradnju sa sustavima socijalne skrbi, stanovanja i zapošljavanja. Kao dobar primjer Medved je istaknula Trst, naglasivši da takvi centri ne mogu funkcionirati izolirano od ostatka sustava.

Zagreb: Komemoracija za Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Ivana Grgic







+35 Zagreb: Komemoracija za Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Ivana Grgic

Drugi mehanizam su mobilni timovi koji trebaju omogućiti da stručnjaci dođu u dom korisnika i pruže mu potrebnu pomoć u njegovu okruženju. Iako su mobilni psihijatrijski timovi uvršteni u Zakon o zdravstvenoj zaštiti, HZZO ih ne prepoznaje niti plaća kao zasebnu uslugu, zbog čega ih zdravstvene ustanove ne mogu sustavno ugovarati i provoditi, napomenula je Medved. "U Zagrebu imamo dva mobilna tima koja izravno financira Grad Zagreb. To nam pokazuje da njihova dostupnost trenutačno ovisi o mogućnostima lokalne zajednice, što može dodatno produbljivati nejednakosti u dostupnosti skrbi", upozorila je.

Privođenje osumnjičenih za smrt Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac







+3 Privođenje osumnjičenih za smrt Kristiana Periša Izvor: Cropix / Autor: Damir Krajac

Dnevne bolnice već su prepoznate kao važan oblik liječenja, istaknula je Medved, no potrebno je značajno proširiti njihove kapacitete i osigurati odgovarajuće ljudske potencijale. Pri tome je navela kako poseban problem predstavlja edukacija stručnjaka, osobito psihoterapijska edukacija, koju zaposlenici često financiraju sami. "Takav je sustav neodrživ. Potrebna su značajnija izdvajanja za obrazovanje i edukaciju osoba koje vode i rade u dnevnim bolnicama", istaknula je Medved.

Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u spomen Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL







+23 Zagreb: Ispred klinike Sveti Ivan ostavljeni su lampioni u spomen Kristiana Josipa Periša Izvor: Pixsell / Autor: Igor Kralj/PIXSELL