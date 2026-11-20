Ibrahimović je to rekao na susretu s novinarima, na kojem je predstavio prioritete šestomjesečnog predsjedanja Crne Gore Odborom ministara Vijeća Europe.

„Nećemo odstupiti ni za jotu, niti dati i pedalj crnogorskog teritorija“, rekao je Ibrahimović odgovarajući na pitanje o odnosima s Hrvatskom.

Podsjetio je da na to da otvorena pitanja između dviju država traju više od tri desetljeća te naglasio da ih Crna Gora želi riješiti na temelju raspoloživih dokumenata. Ako bilateralni pregovori ne donesu rezultat, smatra da ne treba isključiti ni obraćanje međunarodnim institucijama.

Ibrahimović je potvrdio da je Podgorica Zagrebu uputila diplomatsku notu kojom traži nastavak pregovora o granici.

„Naše države jesu prijateljske i odgovorno treba da nastavimo rješavanje otvorenih pitanja. Poslali smo notu da želimo nastavak pregovora o granici. Ništa od Boke neće biti dovedeno u pitanje“, rekao je crnogorski ministar.