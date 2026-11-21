Navodi da nije razgovarao ni s jednim istaknutim radiologom, pa ni s njom kao dugogodišnjom predstojnicom, sveučilišnom profesoricom i voditeljicom Odjela za neuroradiologiju.

Sukob je ponovno izbio u listopadu, kada je Zadravec na javnom natječaju drugi put izabrana za predstojnicu Zavoda. Dio radiologa usprotivio se njezinu povratku i zaprijetio odlaskom iz bolnice, nakon čega je Vagić predložio novi ustroj. Zadravec tvrdi da je ravnatelj plan sastavio pod njihovim pritiskom i da se savjetovao isključivo s liječnicima koje naziva ‘pobunjenim radiolozima’.

Dopis koji je objavio Net.hr je uputila i Upravnom vijeću te ravnatelju bolnice Davoru Vagiću , koji je predložio da se jedinstveni Klinički zavod za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju podijeli na više manjih, samostalnih jedinica. Zadravec tvrdi da dio liječnika reorganizacijom želi zadržati povlastice i spriječiti njezin povratak na čelo Zavoda.

Zadravec je Zavod vodila do svibnja 2021., kada ju je bolnica smijenila nakon višemjesečnih javnih sukoba s dijelom kolega i tadašnjom upravom te optužbi na račun liječnika koji rade i u privatnim poliklinikama. Pokrenula je radni spor protiv bolnice, a sud je najprije nepravomoćno, a potom i pravomoćno utvrdio da je njezino razrješenje bilo nezakonito. Na čelo Zavoda vratila se ove jeseni putem javnog natječaja.

Što bi podjela značila za pacijente

Najveći dio pisma Zadravec je posvetila posljedicama koje bi novi ustroj, prema njezinoj procjeni, imao za pacijente i rad bolnice. Dijagnostika i intervencijski zahvati, navodi, ovise o zajedničkim timovima, opremi i protokolima. Bez precizne dijagnostike nema zahvata, a razdvajanje timova posebno bi otežalo hitno liječenje.

Kao primjer navodi podjelu na onkološke i traumatološke jedinice. Liječnik koji tijekom pregleda posumnja na tumor mogao bi se proglasiti nenadležnim i uputiti pacijenta drugom timu. Takav ‘bijeg od odgovornosti’, kako ga naziva, mogao bi ugroziti hitne pacijente i dodatno produljiti liste čekanja.

Zadravec ujedno osporava stručne nazive kojima se služi dio kolega. Tvrdi da hrvatski zdravstveni sustav ne poznaje zvanja onkološkog ili traumatološkog radiologa ni intervencijskog neuroradiologa. Pritom proziva radiologa Vladimira Kalouseka.

‘U okviru subspecijalizacije intervencijske i vaskularne radiologije ne postoje subspecijalisti intervencijske neuroradiologije ili subspecijalisti neurointervencije, već se radi o samoprozvanim nazivima. Konkretno, dr. Kalousek je specijalist radiolog bez subspecijalističkog zvanja koje priznaje hrvatski zdravstveni sustav, ali sam sebe naziva intervencijski neuroradiolog iako nije položio subspecijalistički ispit iz neuroradiologije. Isto tako, pobunjeni radiolozi za sebe ističu naziv onkološki radiolog, što ne postoji u hrvatskom zdravstvenom sustavu’, poručila je.

U prijedlogu vidi nastavak Rotimova plana

Zadravec podjelu Zavoda povezuje s ranijim planom Krešimira Rotima, bivšeg predstojnika Klinike za neurokirurgiju. Prema njezinim navodima, Rotim je u suradnji s Kalousekom, koji je radio u njegovim privatnim poliklinikama, pokušao izdvojiti neurointervencije iz Zavoda i pripojiti ih neurokirurgiji.

Taj je plan, tvrdi Zadravec, zaustavljen 2024. nakon Rotimova uhićenja i osude zbog korupcije na štetu KBC-a. Rotima su uhitili u sklopu istrage povezane s nabavom medicinske opreme i bivšim ministrom zdravstva Vilijem Berošem. Zadravec tvrdi da Vagić sada ponovno pokreće taj plan pod pritiskom dijela radiologa.

‘Ako pobunjeni radiolozi ne uspiju zaustaviti izbor na temelju zakonito provedenog natječaja, cilj dr. Rotima žele ostvariti iznudama i prijetnjama otkazom, a zbog toga je sadašnja reorganizacija Kliničkog zavoda prikazana opravdanom i potrebnom’, poručila je Zadravec.

Na kraju dopisa iznosi stajalište da ravnatelj i Upravno vijeće nemaju zakonske ovlasti mijenjati ustroj bolnice samo radi udovoljavanja dijelu zaposlenika ako promjene ne donose kvalitetnije liječenje. Državni vrh i upravu bolnice poziva da ne popuste pritisku liječnika koje, prema njezinim riječima, predvode vršitelj dužnosti predstojnika Luka Novosel i Vladimir Kalousek.

Zadravec kaže da je računala s mogućnošću odlaska dijela liječnika i da je već dogovorila kako će pacijentima u tom slučaju osigurati kontinuiranu radiološku skrb. Navodi da je o tome početkom studenoga pisano obavijestila nadležne.