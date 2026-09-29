obljetnica masakra

Zločin u Babin Jaru: Natjerali su ljude da otkopavaju i spaljuju tijela ubijenih

V. B./Hina

29.09.2026 u 20:11

Babin Jar
Babin Jar Izvor: Profimedia / Autor: Sergei SUPINSKY / AFP / Profimedia
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odao je u utorak počast desecima tisuća židovskih žrtava koje su ubili njemački okupatori u Kijevu, u povodu obilježavanja 85. obljetnice masakra počinjenog u Babinu Jaru

Zelenski je nazočio komemoraciji zajedno s predstavnicima vlade i stranim diplomatima. Ondje je istaknuo da je ta tragedija podsjetnik na bol koja se osjeća zbog gubitka voljenih osoba i članova obitelji.

'Ova nas tragedija podsjeća koliko je bolno izgubiti rodbinu i bliske ljude te koliko se ljudski život u cijelosti može obezvrijediti", kazao je, dodavši da se to osjeća i sada za vrijeme ruskog rata protiv Ukrajine koji traje od 2022. i usmjeren je prije svega protiv "društva, protiv ljudi, protiv svega živoga'.

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Babin Jar, klanac na rubu tadašnjeg Kijeva, postao je jedno od središnjih mjesta holokausta u Ukrajini tijekom njemačke okupacije u Drugome svjetskom ratu.

Njemačke snage ondje su 29. i 30. rujna 1941. strijeljale 33.771 židovskog stanovnika grada.

Do trenutka kada je Crvena armija ponovno zauzela Kijev u studenome 1943. na tom je mjestu ubijeno između 100.000 i 150.000 ljudi. Osim židova ondje su stradali i Romi, sovjetski ratni zarobljenici, partizani, pacijenti obližnje psihijatrijske bolnice, komunisti i antifašisti. U ljeto 1943. nacisti su, suočeni s porazima na bojištu, natjerali logoraše da otkopavaju i spaljuju tijela ubijenih da bi skrili dokaze o zločinima.

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