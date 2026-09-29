Zločin u Babin Jaru: Natjerali su ljude da otkopavaju i spaljuju tijela ubijenih

Zelenski je nazočio komemoraciji zajedno s predstavnicima vlade i stranim diplomatima. Ondje je istaknuo da je ta tragedija podsjetnik na bol koja se osjeća zbog gubitka voljenih osoba i članova obitelji.

'Ova nas tragedija podsjeća koliko je bolno izgubiti rodbinu i bliske ljude te koliko se ljudski život u cijelosti može obezvrijediti", kazao je, dodavši da se to osjeća i sada za vrijeme ruskog rata protiv Ukrajine koji traje od 2022. i usmjeren je prije svega protiv "društva, protiv ljudi, protiv svega živoga'.