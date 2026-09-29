Zločin u Babin Jaru: Natjerali su ljude da otkopavaju i spaljuju tijela ubijenih

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odao je u utorak počast desecima tisuća židovskih žrtava koje su ubili njemački okupatori u Kijevu, u povodu obilježavanja 85. obljetnice masakra počinjenog u Babinu Jaru
Zelenski je nazočio komemoraciji zajedno s predstavnicima vlade i stranim diplomatima. Ondje je istaknuo da je ta tragedija podsjetnik na bol koja se osjeća zbog gubitka voljenih osoba i članova obitelji.
'Ova nas tragedija podsjeća koliko je bolno izgubiti rodbinu i bliske ljude te koliko se ljudski život u cijelosti može obezvrijediti", kazao je, dodavši da se to osjeća i sada za vrijeme ruskog rata protiv Ukrajine koji traje od 2022. i usmjeren je prije svega protiv "društva, protiv ljudi, protiv svega živoga'.
Babin Jar, klanac na rubu tadašnjeg Kijeva, postao je jedno od središnjih mjesta holokausta u Ukrajini tijekom njemačke okupacije u Drugome svjetskom ratu.
Njemačke snage ondje su 29. i 30. rujna 1941. strijeljale 33.771 židovskog stanovnika grada.
Do trenutka kada je Crvena armija ponovno zauzela Kijev u studenome 1943. na tom je mjestu ubijeno između 100.000 i 150.000 ljudi. Osim židova ondje su stradali i Romi, sovjetski ratni zarobljenici, partizani, pacijenti obližnje psihijatrijske bolnice, komunisti i antifašisti. U ljeto 1943. nacisti su, suočeni s porazima na bojištu, natjerali logoraše da otkopavaju i spaljuju tijela ubijenih da bi skrili dokaze o zločinima.