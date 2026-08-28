Prosvjednici zapalili migrantski kamp u Španjolskoj: Traže da se migranti vrate u Maroko

Policajci su odvojili prosvjednike od migranata, koji su se povukli na mol. Ranije su prosvjednici pokušali zaustaviti vozila Crvenog križa koja su prevozila hranu i vodu za migrante, prenosi Dpa.

Televizijska snimka s plaže Benítez, gdje migranti kampiraju tjednima , prikazuje civile kako više puta bacaju predmete u vatru.

Nekoliko tisuća migranata ostaje u enklavi

Do 80.000 migranata ušlo je u Ceutu iz Maroka u masovnom priljevu krajem srpnja, mnogi od njih plivajući. Najmanje 96 ljudi je poginulo, prema službenim podacima.

Većina migranata vratila se ubrzo nakon toga, ali nekoliko tisuća ih je ostalo u Ceuti.

Španjolska konzervativna oporba pozvala je na njihov povratak. Međutim, međunarodni sporazumi i presude španjolskog suda zabranjuju kolektivne deportacije i zahtijevaju da se slučajevi procjenjuju pojedinačno.

Maloljetnici bez pratnje imaju pravo na posebnu zaštitu. Vjeruje se da je među migrantima oko 1500 djece i tinejdžera, a 500 ih se smatra posebno ranjivima, uglavnom djevojčice, a bit će prebačeni u kontinentalnu Španjolsku.

Španjolska vlada pod intenzivnim pritiskom

Ljevičarska vlada premijera Pedra Sancheza pod sve je većim pritiskom zbog krize, a oporba je optužuje za nedjelovanje i napuštanje stanovnika Ceute. Vlada je također dala oprečne izjave o tome jesu li vlasti bile upozorene na masovni dolazak.

Ministrica obrane Margarita Robles rekla je da je CNI, obavještajna služba pod jurisdikcijom njezina ministarstva, upozorila vlasti dan prije priljeva.

U međuvremenu, ministar unutarnjih poslova Fernando Grande-Marlaska i drugi članovi vlade naglasili su da nije bilo upozorenja na priljev u ovim razmjerima.

Sanchez bi se trebao obratiti parlamentu o krizi sljedeći tjedan.