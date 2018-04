Povezanost Damira Krstičevića i tvrtke King ICT pod povećalom Povjerenstva za sukob interesa

Predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković potvrdila je kako je otvoren postupak protiv ministra obrane Damira Krstičevića kako bi se rasvjetlila njrgova povezanost s bivšim poslodavcem, tvrtkom King ICT

Novaković je za Novu TV kazala kako je postupak pokrenut nakon medijskih napisa te na temelju anonimnih prijava. Uz to, sam ministar Krstičević tražio je mišljenje Povjerenstva i napisao opsežnu izjavu s obzirom na to da tvrtka u kojoj je nekoć obavljao visoke funkcije iznimno puno posluje s državom.

A bivši poslodavac muči još jednog aktualnog ministra.

Novaković je kazala kako je nakon dugog premišljanja Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa odlučilo kako će u postupku protiv Zdravka Marića u slučaju Agrokor pozvati samog ministra financija da da javni iskaz o sastancima s Ivicom Todorićem.

Na pitanje kada će se dovršiti priča s predmetom predsjednice RH Kolinde Grabar Kitarović oko njezinog puta u Ameriku kazala je: 'Očekujemo da se predmet predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović u sljedećih mjesec dana nađe na dnevnom redu sjednice Povjerenstva. Predmet je doista već dugo kod nas i treba ga riješiti.'.

Na pitanje kako će to riješiti ako su u ranijem predmetu protiv predsjednice RH zbog rođendanske proslave sa Zdravkom Mamićem ti podaci proglašeni državnom tajnom, Novaković odgovara: 'Povjerenstvo ne može ulaziti u to je li taj dokument može biti državna tajna ili ne može. To nije naš posao. Mi možemo jedino pozvati više puta institucije da nam daju dokumente. U slučaju da su proglašeni tajnom, na to ne možemo utjecati. Svakako bi ta institucija trebala razmisliti je li doista potrebno, može li se učiniti iznimka da samo članovi Povjerenstva mogu vidjeti taj dokument i utvrde nekakvu situaciju. Da, Povjerenstvo tu ne može ništa. Može utvrditi da ne može utvrditi činjenično stanje'.

Na pitanje o predmetima koji se tiču prijava protiv predsjednika Vlade Andreja Plenkovića koji su podignuti zbog zapošljavanja osoba s kojima je rodbinski povezan, Novaković kaže kako Povjerenstvo postoji zato da ispituje takve situacije.

'S jedne strane educiramo državne dužnosnike i dužnosnice. Iluzorno je očekivati da sve osobe koje su na neki način povezane s dužnosnicima u Hrvatskoj nikad neće tijekom njihovog mandata napraviti ovo. S druge strane, ako se to prečesto događa onda se u javnosti stvara dojam da nešto nije u redu', poručuje.