Tvrtka povezana s Krstičevićem servisirala bi vojne zrakoplove?! Objasnili su o čemu je zapravo riječ

Dok Vlada oteže s odlukom o nabavi borbenih zrakoplova za najmanje pola milijarde dolara, što vodi potpredsjednik Vlade i ministar obrane Damir Krstičević, tvrtka u kojoj je nekoć radio na menadžerskoj poziciji King ICT registrirala je tvrtku za popravak i održavanje zrakoplova. Iz King ICT-a negiraju pak ikakvu povezanost s mogućim održavanjem borbenih zrakoplova i otkrivaju što je zapravo posrijedi

S obzirom na to da je aktualni ministar obrane i potpredsjednik Vlade do kraja 2015. obnašao visoke funkcije u toj tvrtki, kojoj je osnovni biznis proizvodnja informatičke opreme i softverskih rješenja, a kojoj je država jedan od najvjernijih klijenata, registriranje tvrtke zadužene za zrakoplove u najmanju je ruku sumnjivo.

No iz King ICT-a pojasnili su o čemu je zapravo riječ. Ne zanimaju ih zrakoplovi, kamoli borbeni, već letjelice, i to one bespilotne. No postoji jedna caka. Sve takve letjelice iznad 150 kilograma u Hrvatskoj se smatraju zrakoplovima.

'King ICT kao sistem integrator radi na implementaciji i razvoju cjelovitih poslovnih rješenja. U tom kontekstu osnovana je tvrtka kći Planet IX, s ciljem korištenja umjetne inteligencije i njene primjene u obradi podataka, robotici i dronovima, bespilotnim letjelicama. Prema Pravilniku o sustavima za bespilotne zrakoplove, bespilotne letjelice iznad 150 kilograma smatraju se zrakoplovima te se kao takve moraju registrirati u registru civilnih zrakoplova. Stoga su u registraciji tvrtke Planet IX te djelatnosti i navedene, jer nema drugih mogućnosti', kažu u King ICT-u.

Dronove namjeravaju koristiti u gospodarske, isključivo civilne svrhe te tvrde da im je hrvatsko zakonodavstvo uvjetovalo ovakvu registraciju tvrtke Planet IX.