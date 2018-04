Tvrtka u kojoj je nekoć radio ministar Krstičević opet nabavlja dronove za policiju

Tvrtka King ICT, čiji su poslovi s državom konstantno pod lupom javnosti zbog činjenice da je ministar obrane Damir Krstičević bio na menadžerskim pozicijama u toj tvrtki, za Ministarstvo unutarnjih poslova nabavit će bespilotne letjelice. Ugovor MUP-a i tvrtke King ICT sklopljen je ovih dana, a detalji su objavljeni u utorak u Oglasniku javne nabave

Vrijednost bespilotnih letjelica koje će King ICT isporučiti MUP-u iznosi 267 tisuća kuna s PDV-om. MUP je od njih i krajem studenog prošle godine kupio bespilotnu letjelicu za 48 tisuća kuna , kao i termovizijsku kameru za tu bespilotnu letjelicu, vrijednu 85 tisuća kuna. Tom je prilikom kupljena i antidronska puška , no drugog ponuđača.

Da se ova tvrtka u posljednje vrijeme intenzivno bacila na dronove, to nije tajna, no njihovo širenje posla u tom smjeru koincidiralo je s činjenicom da i država na više razina intenzivno nabavlja dronove, što za policijski nadzor granice, što za potrebe Ministarstva poljoprivrede.

Za razliku od posljednje javne nabave, kada je pristigla još jedna ponuda, tijekom one u studenom King ICT bio je jedini ponuđač.

Upravo je na znatno težoj javnoj nabavi za Ministarstvo poljoprivrede tvrtka King ICT izgubila jer je njihova ponuda bila drugorangirana.

Na taj natječaj od 12 milijuna eura bez PDV-a izašli su s izraelskom tvrtkom Israeli Aerospace Industries, koja je s izraelskom vladom sudjelovala u pregovorima o prodaji njihovih rabljenih borbenih lovaca Hrvatskoj.

Tvrtka King ICT u više se navrata ograđivala od ikakve povezanosti s ministrom Krstičevićem, s obzirom na to da je on napustio tvrtku još prije nekoliko godina, a što se tiče suradnje s tvrtkom Israeli Aerospace Industries, ispada da je do nje došlo sasvim slučajno jer, kako su kazali, 'vrlo mali broj proizvođača besposadnih sustava nudi letjelice koje mogu tehnički i cjenovno zadovoljiti tražene zahtjeve'.