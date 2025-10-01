Tisuće ljudi u srbijanskim gradovima u mimohodima za žrtve novosadske tragedije

Jedan od studenta poručio je sudionicima mimohoda da "jedanaestomjesečna borba vrijedi" ako se vodi željom da će žrtve dobiti pravdu i da "zbog toga sjećanja ne smiju blijediti".

Velika povorka Novosađana stigla je do željezničkog kolodvora i 16-minutnom šutnjom odala počast žrtvama.

Na šetnju u tišini nazvanu "11 mjeseci - 0 odgovornosti" pozvao je studentski pokret, nastao u valu prosvjeda tijekom kojih su proteklih 11 mjeseci pristaše vlasti, a često izravno i članovi vladajuće Srpske napredne stranke (SNS), uz brojne incidente napadali i ozlijeđivali prosvjednike tijekom 16-minutnih komemorativnih šutnji i blokada prometnica diljem Srbije, napose u Novom Sadu i Beogradu.

S mimohoda u Novom Sadu upućen je poziv "cijeloj Srbiji" na veliki komemorativni skup 1. studenoga u tom gradu, na godišnjicu pada nadstrešnice.

"Pohlepa je dovela našu državu do trenutnog stanja", poručila je jedna od studentica uoči 16-minutne tišine večeras na željezničkom kolodvoru u Novom Beogradu gdje je povorka stigla u šutnji od središnjeg kolodvora Beograd Prokop.

Tijekom večerašnjeg mirnog prosvjeda 16-minutnom šutnjom u brojnim gradovima odata je počast poginulima, uz tisuće upaljenih bljeskalica na mobitelima, dok su sudionici na svaku minutu šutnje polagali po jednu bijelu ružu, uz video projekcije sa 16 silueta koje simboliziraju žrtve novosadske tragedije.

Studenti su večeras pozvali sugrađane i sunarodnjake da 1. studenoga masovnim komemorativnim prosvjedom u Novom Sadu, na godišnjicu novosadske tragedije, odaju počast žrtvama.

Među sudionicima večerašnje komemoracije bila je i Dijana Hrka, majka jednog od mladića stradalih u padu nadstrešnice na nedavno renoviranom željezničkom kolodvoru u Novom Sadu.

"5.500 minuta šutnje i ni minuta odgovornosti", "Vučiću shvati - nećemo stati", neke su od poruka sudionika komemorativnih mimohoda koji tragediju u Novom Sadu smatraju "zločinom" i posljedicom korupcije u najvišim razinama vladajućeg sustava.

Studentski pokret, koji već mjesecima, uz masovnu potporu akademske zajednice i brojnih društvenih skupina predvodi prosvjede, zahtjeva odgovoran rad institucija, dostojanstvo i pravdu za žrtve i njihove obitelji, te odlučnu borbu protiv korupcije na svim razinama vlasti, koju vide i kao ključni uzrok pada nadstrešnice zbog nemara i zlouporaba u izvođenju radova.

Posljednji u nizu zahtjeva je raspisivanje prijevremenih izbora, koje vlast ustrajno izbjegava prihvatiti.

"Sve je teže i teže...I dalje čekamo bar na jedan odgovor vlasti na naše zahtjeve", poručio je jedan od sudionika mimohoda u Nišu.

Prosvjedni mimohodi su, prema izvješćima beogradskih medija, protekli bez incidenata.