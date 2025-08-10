Potječe iz stare alkarske obitelji: Tko je Frano Talaja, slavodobitnik 310. Sinjske alke

Alkar Frano Talaja slavodobitnik je 310. Sinjske alke, pobijedio je u pripetavanju s ukupno 10 osvojenih punata, za što je dobio zlatnu plaketu Alke i zlatni prsten s hrvatskim grbom

Nakon treće utrke alkari Marko Vrca i Frano Talaja imali su podjednak broj punata. Uslijedilo je pripetavanje. U prvom krugu pripetavanja alkar Marko Vrca pogodio je u 2, alkar Frano Talaja 'u sridu', čime je Talaja postao pobjednik.

'Imao sam veliku želju jednog dana biti slavodobnik i, evo, uspio sam. Pobjedu posvećujem svojoj obitelji i mojoj kćerki Niki, vrhuncu moga postojanja', izjavio je slavodobitnik Frano Talaja nakon pobjede. Slavodobitnika Alke Viteško alkarsko društvo nagradilo je slavodobitničkim plamencem hrvatske trobojnice kojeg je Frani Talaji na koplje privezao vojvoda Mario Šušnjara, zatim zlatnom plaketom alke i novčanim iznosom od sedam tisuća eura.

Frano Talaja slavodobitnik je 310. Sinjske alke Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL







Pokrovitelj Alke, izaslanik predsjednika Republike Hrvatske Tihomir Kundid, slavodobitnika je nagradio zlatnim prstenom s hrvatskim grbom i sabljom. Njegova momka, Anđelka Vučkovića, Viteško alkarsko društvo je nagradilo zlatnom plaketom alke, dok ga je predsjednik RH darivao srebrnim prstenom s hrvatskim grbom i jataganom. Alkar Frano Talaja rođen je 1986. u Sinju. Magistar je ekonomije – financijskog menadžmenta, a dolazi iz Brnaza. Zaposlenik je tvrtke 'Vindija' d.d. iz Varaždina, u Dugopolju. Potječe iz stare alkarske obitelji u kojoj je posljednji alkar Niko bio dvostruki slavodobitnik. Franin pradjed, čije ime nosi, i djed Ante bili su alkarski momci, a otac Draško dugogodišnji alkarski momak i zamjenik harambaše. Kao pratitelj barjaka debitirao je na 295. Sinjskoj alci, a kao alkar kopljanik 2017.