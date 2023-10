Poslovanje Velesajma pogurao Sajam nautike, ali najviše novca zarađuju od nečeg drugog

Kada se ukupni rashodi umanje za iznos subvencije, dolazimo do smanjenja ukupnih rashoda od 5,9 posto u odnosu na planirane.

Direktorica Zagrebačkog velesajma Renata Suša u izvještaju ističe da je, osim energenata, rasla cijena brojnih usluga, od zaštitarskih, usluge čišćenja, kooperanata...

Smanjenje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe ostali vanjski troškovi te troškovi osoblja. Povećanje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine bilježe troškovi sirovina i materijala, naknade radnicima te ostali poslovni rashodi. U odnosu na planirane za izvještajno razdoblje, manji su ostali vanjski troškovi te naknade troškova radnicima.

Sa zadnjim danom lipnja na Velesajmu je bilo zaposleno 124 radnika, odnosno osam manje nego na kraju prvog polugodišta 2022. Zanimljivo je to da na Velesajmu nema zaposlenika u dobi od 19 do 24 godine, a polovica njih je u dobi od 55 do 65 godina.