Posljednji europarlamentarac: Hoće li 12. zastupnik iz Hrvatske igrati od 1. minute ili će do kraja ostati na klupi?

U idući sastav Europskog parlamenta bira se 12 zastupnika iz Hrvatske, a prema posljednjem Crobarometru, HDZ dobiva pet zastupnika, SDP tri, dok će po jedan mandat osvojiti Živi zid, Most i Amsterdamska koalicija. Potpuna neizvjesnost, međutim, vlada oko 12. mandata, pridodanog Hrvatskoj uslijed očekivanog povlačenja britanskih zastupnika na Otok i oslobađanja mjesta u EU parlamentu

'Za svaku listu broj dobivenih glasova dijeli se s 12, a 12. zastupnik bit će izabran s one liste na kojoj je nakon takve matematičke operacije 12. rezultat po redu. Mandate će dobiti unutar liste, ovisno o preferenciji, odnosno redoslijedu na listi. Dakle, sami rezultati izbora izbacuju 12. zastupnika - to ne mora biti nužno lista koja je dobila najveći broj glasova', objašnjava za tportal Vesna Fabijančić Križanić, potpredsjednica Državnog izbornog povjerenstva (DIP).

Od 73 britanska mjesta, 46 ostaje u pričuvi za moguća buduća proširenja Unije, dok ih se 27 preraspodjeljuje na 14 podzastupljenih država članica EU-a po načelu degresivne proporcionalnosti , što znači da veće države članice dobivaju manje zastupničkih mjesta s obzirom na broj stanovnika u odnosu na manje države. Drugim riječima, zastupnici iz većih država članica predstavljaju veći broj građana od onih iz manjih. Uz to, raspodjela mjesta u Europskom parlamentu odražava demografska kretanja u državama članicama.

Posljedično, niz zemalja nakon Brexita ne dobiva nijednog dodatnog zastupnika (Njemačka, Češka, Slovenija...), dok po pet dodatnih zastupnika dobivaju Francuska (skok sa 74 na 79) i Španjolska (s 54 na 59).

Što u slučaju odgode Brexita?

U slučaju odgode Brexita nakon konstituirajuće sjednice novog Europskog parlamenta, sastav te europske institucije ostaje kakav je i bio, sa 751 mandatom. Ako Britanci prethodno, na euroizborima zacrtanim u periodu od 23. do 26. svibnja, ne izaberu nove europarlamentarce, novi EP konstituirat će se bez njihovih predstavnika. To, međutim, ne znači da će se ujedno aktivirati dodatnih 27 mandata raspodijeljenih na 14 država članica, jer je preduvjet za to formalni izlazak Britanije iz Unije.