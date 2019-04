Europska komisija ne želi nagađati oko roka odgode Brexita

Europska komisija ne želi nagađati koliku bi odgodu Velika Britanija mogla dobiti za izlazak iz Europske unije, ističući u petak da će o tome odluku donijeti šefovi država ili vlada 27 zemalja članica na summitu sljedeći tjedan

BBC je objavio, pozivajući se na neimenovanog dužnosnika, da predsjednik Europskog vijeća Donald Tusk predlaže odgodu na godinu dana, s tim da bi Velika Britanija mogla izići u svakom trenutku unutar toga roka ako ratificira sporazum o razdruživanju.

Britanska premijerka Theresa May uputila je u petak pismo Tusku u kojem traži odgodu do 30. lipnja i u kojem potvrđuje da će učiniti sve što je potrebno za održavanje izbora za Europski parlament, pri čemu će nastojati da se sporazum o razdruživanju potvrdi prije 23. svibnja i u tom bi slučaju održavanje europskih izbora bilo poništeno.

Čelnici 27 zemalja članica EU-a već su jednom, na summitu 21. i 22. ožujka odgodili rok za izlazak, koji se trebao dogoditi 29. ožujka. Premijerka May i tada je tražila odgodu do 30. lipnja, ali su 27-orica odlučili produljiti rok samo do 22. svibnja pod uvjetom da se do 29. ožujka potvrdi sporazum o razdruživanju. Ako sporazum ne bi bio potvrđen do toga roka, što se na kraju i dogodilo, novi je rok 12. travnja.

Taj je datum izabran jer je to posljednji rok do kada Velika Britanija može raspisati izbore za Europski parlament. U odluci 27-orice kaže se da Velika Britanija do 12. travnja mora odlučiti i obavijestiti EU o svojim daljnjim koracima. Može se odlučiti ili za izlazak bez sporazuma 12. travnja ili tražiti dulju odgodu, ali pod uvjetom da održi izbore za Europski parlament.

EU je već ranije jasno poručila da nova kraća odgoda više nije moguća i prema tome preostaje samo dulja odgoda jer izlazak bez sporazuma nitko ne želi.

Međutim, dulja odgoda dovodi Europsku uniju u vrlo nezgodnu situaciju jer se time unosi velika doza pravne nesigurnosti u trenutku kada se bira novo vodstvo europskih institucija i dogovara novi sedmogodišnji proračun. U takvim okolnostima imati u svojim redovima članicu koja želi izići, ali koja ima sva prava koje članstvo sa sobom nosi, može biti vrlo opasno.

To potvrđuje i poruka koju je preko Twittera uputio vođa najtvrđih zagovornika brexita u Konzervativnoj stranci Jacob Rees-Mogg.

'Ako zbog dulje odgode zaglavimo u Europskoj uniji, mi bismo trebali raditi što je moguće veće probleme. Mogli bismo staviti veto na bilo kakvo povećanje proračuna, opstruirati ideju o stvaranju vojske EU-a i blokirati Macronove integracijske planove', napisao je Rees-Mogg, u poruci koja je snažno odjeknula.

Glasnogovornik Komisije Schinas nije htio komentirati tu izjavu jer 'taj gospodin nije naš sugovornik i treba se primjenjivati načelo iskrene suradnje kako je naglasila i premijerka May u svom pismu'.

Prema više izvora, Unija bi, ako odobri dulju odgodu, mogla tražiti pravno obvezujuća jamstva kako Velika Britanija ne bi opstruirala rad europskih institucija.