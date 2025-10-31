Portugalski ministar primio visoko odlikovanje od Hrvatske

Portugalski ministar vanjskih poslova bio je izvjestitelj Europskog parlamenta za nadzor hrvatskog pristupanja šengenskom prostoru i zalagao se da Hrvatska što prije postane punopravna članica, govoreći da je najmlađa članica EU-a "prošla najstrožu evaluaciju u povijesti Schengena".

Rangel, prvi portugalski ministar vanjskih poslova u službenom posjetu Hrvatskoj, rekao je da je počašćen odlikovanjem, a na početku se obratio na hrvatskom jeziku, poručivši da je "Hrvatska prošla težak put, ali danas je primjer uspjeha u Europi i globalno".

Grlić Radman je rekao da su odnosi Hrvatske i Portugala "tradicionalno vrlo dobri, bez otvorenih pitanja", a ministri su se složili da bi jačanju gospodarske suradnje doprinijelo vraćanje izravnih letova na relaciji Zagreb-Lisabon kao prije pandemije covida-19.