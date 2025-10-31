Portugalski ministar primio visoko odlikovanje od Hrvatske

Hrvatski ministar vanjskih i europskih poslova Gordan Grlić Radman odlikovao je u petak portugalskog kolegu Paula Rangela Redom kneza Branimira s ogrlicom za njegov doprinos ulasku Hrvatske u šengenski prostor
Portugalski ministar vanjskih poslova bio je izvjestitelj Europskog parlamenta za nadzor hrvatskog pristupanja šengenskom prostoru i zalagao se da Hrvatska što prije postane punopravna članica, govoreći da je najmlađa članica EU-a "prošla najstrožu evaluaciju u povijesti Schengena".
Rangel, prvi portugalski ministar vanjskih poslova u službenom posjetu Hrvatskoj, rekao je da je počašćen odlikovanjem, a na početku se obratio na hrvatskom jeziku, poručivši da je "Hrvatska prošla težak put, ali danas je primjer uspjeha u Europi i globalno".
Grlić Radman je rekao da su odnosi Hrvatske i Portugala "tradicionalno vrlo dobri, bez otvorenih pitanja", a ministri su se složili da bi jačanju gospodarske suradnje doprinijelo vraćanje izravnih letova na relaciji Zagreb-Lisabon kao prije pandemije covida-19.
Rangel je pozdravio i uvedene izravne letove na relaciji Split-Porto u turističkoj sezoni.
Hrvatski ministar je rekao također da su razgovarali o članstvu Hrvatske u OECD-u i da mu je kolega izrazio potporu za, kako Grlić Radman ističe, posljednji vanjskopolitički cilj koji je preostao Hrvatskoj.
"Hrvatska je predvodnica zemalja kandidatkinja za članstvo. Hrvatska je ostvarila do sada sve kriterije i zadatke koji su stajali pred njom i mi se nadamo da će postati punopravna članica u idućoj godini", dodao je Grlić Radman.
Ministri su na zajedničkoj konferenciji za medije potpisali Program suradnje između dviju vlada u područjima jezika, obrazovanja i znanosti, kulture, sporta, mladih i audiovizualnih djelatnosti za razdoblje od 2025. do 2028. godine.
Suradnja Zagreba i Lisabona bit će intenzivirana iduće dvije godine i kroz format EU MED 9 kojim će Hrvatska predsjedati 2026., a Portugal godinu poslije.
Ministri su razgovarali o ulaganju u europsku obranu, migracijskim izazovima i novom dugoročnom proračunu EU-a. Pozvali su na postizanje "pravednog mira" u Ukrajini i poštovanje primirja između Izraela i Hamasa.