Poplavljene obale u dalmatinskim gradovima, oštećen opatijski Lugomare

Cijelo jutro u Dalmaciji puše jak vjetar, a zbog juga i plime podignula se razina mora na šibenskom području. Poplavljen je dio gradske rive i već uobičajeno, najstariji i najniži dio grada Dolac. Poplavljeni su i obalni dijelovi prigradskih naselja Jadrija i Brodarica - na kupalištu Jadrija pod vodom su dječje igralište i terase ugostiteljskih objekata, no more nije prodrlo do kuća, javlja HRT.