Poplave u Vijetnamu ubile barem 15 ljudi, kamiondžiju bujica odnijela pri prelasku brane

Šest osoba poginulo je u središnjem Vijetnamu u ponedjeljak kada je autobus zaglavio u klizištu ostavši zatrpan pod zemljom i kamenjem, priopćio je Odjel za upravljanje nasipima i sprečavanje katastrofa.

Vozača kamiona bujica je odnijela u utorak dok je pokušavao prijeći poplavljenu branu.

Gotovo 20.000 kuća je poplavljeno i tisuće ljudi morale su se evakuirati. Razina poplavnih voda brzo je rasla tijekom noći do srijede, potopivši dijelove grada Quy Nhona pod više od dva metra vode i prisiljavajući stanovnike da se penju na krovove i zvonike.