Poplave u Vijetnamu ubile barem 15 ljudi, kamiondžiju bujica odnijela pri prelasku brane

I.K./Hina

19.11.2025 u 09:43

Jedna od ranijih poplava u Vijetnamu u 2025. godini
Jedna od ranijih poplava u Vijetnamu u 2025. godini Izvor: EPA / Autor: LUONG THAI LINH
U poplavama i klizištima poginulo je najmanje 15, a ozlijeđeno 19 ljudi u protekla tri dana u Vijetnamu, rekle su vlasti u srijedu

Šest osoba poginulo je u središnjem Vijetnamu u ponedjeljak kada je autobus zaglavio u klizištu ostavši zatrpan pod zemljom i kamenjem, priopćio je Odjel za upravljanje nasipima i sprečavanje katastrofa.

Vozača kamiona bujica je odnijela u utorak dok je pokušavao prijeći poplavljenu branu.

Gotovo 20.000 kuća je poplavljeno i tisuće ljudi morale su se evakuirati. Razina poplavnih voda brzo je rasla tijekom noći do srijede, potopivši dijelove grada Quy Nhona pod više od dva metra vode i prisiljavajući stanovnike da se penju na krovove i zvonike.

Mnoge ceste blokirane su odronima kamenja i klizištima, što je poremetilo promet.

Nacionalni centar za hidrometeorološke prognoze rekao je da će obilne kiše nastaviti padati u srijedu u središnjoj regiji, a u nekim područjima očekuje se do 400 milimetara oborina. Vlasti su upozorile na daljnje poplave i klizišta.

