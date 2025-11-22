Poplave u Albaniji: Jedna žena poginula, stotine stanovnika evakuirane

Tijelo 75-godišnje žene pronađeno je u subotu u Devollu na jugoistoku zemlje nakon višesatne potrage, priopćila je policija. Ženu, koja je nestala u petak, odnijela je bujica.

Najmanje 200 obitelji je evakuirano od četvrtka zbog poplava koje su nanijele štetu desecima domova, rekao je ministar obrane Pirro Vengu.

"Više od 1500 hektara poljoprivrednog zemljišta potopljeno je u subotu na jugu zemlje", rekao je on novinarima.