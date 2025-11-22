obilne padaline

Poplave u Albaniji: Jedna žena poginula, stotine stanovnika evakuirane

V. B./Hina

22.11.2025 u 21:55

Poplave u Albaniji
Poplave u Albaniji Izvor: Profimedia / Autor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia
U poplavama koje su pogodile Albaniju jedna žena je poginula a stotine ljudi su evakuirane, rekli su u subotu dužnosnici

Tijelo 75-godišnje žene pronađeno je u subotu u Devollu na jugoistoku zemlje nakon višesatne potrage, priopćila je policija. Ženu, koja je nestala u petak, odnijela je bujica.

Najmanje 200 obitelji je evakuirano od četvrtka zbog poplava koje su nanijele štetu desecima domova, rekao je ministar obrane Pirro Vengu.

"Više od 1500 hektara poljoprivrednog zemljišta potopljeno je u subotu na jugu zemlje", rekao je on novinarima.

Osim toga, oštećeno je oko 20 mostova, od kojih će neke trebati potpuno obnoviti, dodao je ministar.

Vojska je bila angažirana u operacijama spašavanja i evakuacije, distribuciji hrane te jačanju nasipa i brana.

U subotu je nekoliko stotina kuća bilo bez struje, jer su klizištima odnijeli brojne dalekovode, prema izvješćima medija.

Deseci cesta bili su poplavljeni ili blokirani klizištima.

