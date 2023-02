Ponovo se komplicira uspostava vlasti u Federaciji BiH, SDA blokira imenovanja

Dom naroda parlamenta Federacije BiH potvrdio je u četvrtak odluku o kandidaturi Lidije Bradare te Igora Stojanovića i Refika Lende za nove čelnike tog entiteta no njegov novi predsjednik i dopredsjednici do kraja dana nisu izabrani jer je to odlučila bojkotirati Stranka demokratske akcije (SDA) čiji član je Lendo

Bradaru je kao kandidatkinju za predsjednicu Federacije odredio HDZ BiH, a Stojanovića je nomininirao SDP BiH. Međutim, dovoljno glasova za predlaganje bošnjačkog dopredsjednika imala je samo SDA što je zakompliciralo planove stranaka koje su dogovorile novu vladajuću koaliciju. Po ustavu Federacije troje kandidata bi nakon potvrde u oba doma entitetskog parlamenta trebali bi se međusobno dogovoriti tko će biti predsjednik, a tko dva dopredsjednika no Lendo se nije pojavio na sastanku na kojemu je to trebalo odlučiti.