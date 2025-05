Joško Klisović izletio iz fotelje: Tko je Matej Mišić, novi šef zagrebačke skupštine?

Koalicija Možemo/SDP u zagrebačkoj Gradskoj skupštini ima većinu, a ako Tomašević pobijedi u drugom krugu i dobije još jedan mandat, poziciju predsjednika zagrebačke Gradske skupštine dobit će SDP. Kako piše 24 sata , to više neće biti Joško Klisović , već mladi SDP-ov pravnik Matej Mišić.

Nakon završetka fakulteta Mišić se zaposlio u odvjetničkom uredu u kojem je radio četiri godine, a od 2018. godine zaposlen je u Hrvatskom saboru kao tajnik Kluba zastupnika SDP-a.

U SDP se učlanio 2006. i to ne samo zbog svog lijevog svjetonazora, nego i zbog prvog predsjednika stranke Ivice Račana. Mišić se polagano penjao u stranačkoj hijerarhiji - od predsjednika mjesnog odbora u Utrinama, pa gotovo do vrha zagrebačkog SDP-a i funkcije potpredsjednika gradske organizacije. Prije nekoliko godina bio i kandidat za predsjednika zagrebačkog SDP-a, no pobjedu je tada odnio Viktor Gotovac.

Osim toga, bio predsjednik SDP-ovog Foruma mladih te se nije libio kritizirati ni tadašnjeg predsjednika stranke Zorana Milanovića.

U mandatu od 2017. do 2021. godine bio zastupnik, a od 2020. do 2021. i potpredsjednik Gradske skupštine. Posljednje četiri godine bio je vijećnik u Gradskoj četvrti Novi Zagreb – istok.