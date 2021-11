Poljski premijer poziva NATO na konkretne poteze u migrantskoj krizi

NATO mora poduzeti "konkretne poteze" da bi riješio migrantsku krizu na bjeloruskoj granici, rekao je u nedjelju poljski premijer, dodavši da bi Poljska, Litva i Latvija mogle zatražiti konzultacije u skladu s člankom 4. sporazuma o Savezu

Tisuće migranata krenulo je prema Bjelorusiji u nadi da će uspjeti prijeći u zemlje Europske unije, no 'zapeli su' na samoj granici. Veliki im je problem što su temperature trenutno iznimno niske.



EU optužuje Minsk da je orkestrirao krizu kako bi izvršio pritisak na blok zbog sankcija što su ih uvele njegove članice, no Bjelorusija je to više puta opovrgnula. Neke zemlje regije upozorile su da bi ovakva situacija mogla eskalirati čak i do vojnog sukoba.

Ruski predsjednik Vladimir Putin, najbliži saveznik Bjelorusije i ključan političar koji podupire bjeloruskog predsjednika Aleksandra Lukašenka, Reutersu je rekao da je Rusija spremna pomoći u rješavanju krize, izvijestila je u nedjelju novinska agencija RIA, pozivajući se na intervju objavljen u programu državne TV.



Britanska ministrica vanjskih poslova Liz Truss pozvala je u nedjelju ruskog predsjednika da intervenira u aktualnoj, kako je kazala, "sramotnoj i izmišljenoj migrantskoj krizi" na granici Bjelorusije i Poljske, kamo je Ujedinjeno Kraljevstvo poslalo šačicu svojih vojnika.



Morawiecki je za PAP rekao da će čelnici EU-a drugi tjedan raspravljati o dodatnim sankcijama protiv Bjelorusije.

"Svakako ćemo razgovarati o dodatnim sankcijama, uključujući i potpuno zatvaranje granice", kazao je poljski premijer, dodavši da bi EU trebao zajednički financirati izgradnju graničnog zida.

U subotu je skupina od oko 50 migranata probila prepreke postavljene na granici te je ušla na poljski teritorij, blizu sela Starzyna, priopćila je u nedjelju policija.

Sve su ih uhvatili pripadnici poljskih snaga sigurnosti te ih potom vratili na granicu, rekla je za PAP glasnogovornica pogranične službe Katarzyna Zdanowicz.