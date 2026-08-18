Ukrajina je koristila dronove dvije britanske tvrtke kao dio takozvane kampanje dubokog udara, izvijestio je Sunday Times. Kijev je ove godine pojačao napade na Rusiju, s raketama dugog dometa i rojevima dronova koji sve više ciljaju vojnu industriju i energetska postrojenja.

Također cilja divovska skladišta Wildberriesa - najvećeg ruskog online trgovca - spaljujući milijarde eura robe i donoseći rat ruskoj javnosti više od četiri godine nakon što je Moskva započela invaziju na Ukrajinu.

Rusko veleposlanstvo u Velikoj Britaniji u ponedjeljak je u priopćenju objavilo da izvješća "potvrđuju da se London namjerno odlučuje za eskalaciju ukrajinske krize" i optužilo Britaniju da "nastoji zaustaviti Rusiju i nanijeti joj maksimalnu štetu putem posrednika".

"Londonske akcije neizbježno će imati posljedice za koje će morati odgovarati", dodali su. "Što je dublje uključen u sukob i što je veća njegova podrška kijevskom terorističkom aparatu, to će veću cijenu platiti."