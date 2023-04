Poljski premijer nezadovoljan Macronovim posjetom Kini: 'Povećavate našu ovisnost o njima'

"Okreću se, kratkovidni, prema Kini kako bi prodavali europske proizvode uz veliku geopolitičku cijenu, povećavajući našu ovisnost o Kini, umjesto da je smanje", rekao je u govoru u Washingtonu. "Ne možete štititi Ukrajinu danas i sutra govoreći da Tajvan nije vaša stvar", dodao je pred okupljenima u istraživačkom institutu Atlantic Council, parafrazirajući izjavu francuskog predsjednika kojeg nije izrijekom spomenuo.

"Mislim da, neka nam Bog pomogne, ako Ukrajina padne, ako Ukrajinu osvoje, sutradan bi Kina mogla - i može - napasti Tajvan", rekao je. Predsjednik Macron je podigao prašinu nakon državnog posjeta Kini rekavši da se Europa ne treba automatski svrstavati uz Sjedinjene Države ili uz Kinu u slučaju sukoba zbog Tajvana.

Poljski čelnik se narugao ideji strateške autonomije Europljana, ponovno smjerajući na izjavu francuskog predsjednika. "Europska autonomija je super, zar ne? No to znači pomaknuti europsko gravitacijsko središte prema Kini i prekinuti veze s SAD-om", rekao je. "Ne razumijem baš ideju strateške autonomije ako to zapravo znači nauditi sam sebi", rekao je govoreći o "dramatičnoj pogrješci".