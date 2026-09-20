Poljska na nogama: Sirene, lovci u zraku, zatvorene zračne luke

Poljski Vladin centar za sigurnost (RCB) stanovnicima je poslao izravnu poruku:

„Upozorenje! Upozorenje! Upozorenje! Opasnost od zračnog napada. Pronađite sigurno mjesto. Slijedite upute nadležnih službi. Čekajte daljnje obavijesti.“

Riječ je o ozbiljnijem upozorenju od onih koja su stanovnici tog područja dobivali posljednjih dana. Ranije su ih vlasti obavještavale da Rusija napada Ukrajinu, da poljski vojni zrakoplovi djeluju u tom području te ih pozivale da prate daljnje informacije.

Tusk: 'Masivan, vrlo brutalan napad'

Poljski premijer Donald Tusk rekao je u Varšavi da je Rusija izvela „masivan, vrlo brutalan napad“ na zapad Ukrajine, praktički uz samu poljsku granicu.

„Vjerojatno je ponovno napadnuta benzinska postaja. Došlo je do snažne eksplozije. Podigli smo i naše zrakoplove“, rekao je Tusk, govoreći o području oko Jahodina, nedaleko od poljskog graničnog prijelaza Dorohusk.

Dodao je da su slični ruski napadi u tom području zabilježeni i dva dana ranije te tijekom noći.

Dron se približavao poljskoj granici

Poljsko Operativno zapovjedništvo naknadno je izvijestilo o dronu na mlazni pogon koji se velikom brzinom približavao poljskoj granici.

Prema prvim informacijama, letjelica se srušila ili je oborena oko četiri kilometra unutar ukrajinskog teritorija.

„Još provjeravamo zapise iz naših sustava, ali prve informacije upućuju na to da je najvjerojatnije pogodio cilj ili je neutraliziran četiri kilometra s druge strane granice, na ukrajinskom teritoriju“, rekao je za poljsku agenciju PAP glasnogovornik vojske, potpukovnik Jacek Goryszewski.

Kako bi poljski vojni zrakoplovi mogli nesmetano djelovati, zračne luke u Lublinu i Rzeszówu privremeno su obustavile promet.