TRAJE ISTRAGA

Misteriozan incident u Ljubljani: Poljski dužnosnik pao s trećeg kata, jedan detalj je čudan

L. F.

20.09.2026 u 10:56

Ljubljana
Ljubljana Izvor: Profimedia / Autor: Mikel Bilbao / VWPics / Profimedia
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Visoki dužnosnik poljskog Ministarstva vanjskih poslova teško je ozlijeđen nakon što je prije nekoliko dana tijekom noći pao s prozora trećeg kata zgrade uz poljsko veleposlanstvo u Ljubljani. Prema izvještajima poljskih medija, nalazi se u kritičnom stanju

Riječ je o čelniku ureda zaduženog za diplomatsku sigurnost poljskog Ministarstva vanjskih poslova. Incident se dogodio u konzularnoj zgradi koja se nalazi uz diplomatsko predstavništvo Poljske u slovenskoj prijestolnici.

Glasnogovornik poljskog MVP-a Maciej Wewiór potvrdio je, prenosi RTV Slovenije, da je dužnosnik u vrijeme incidenta bio na privatnom odmoru te da je boravio u stanu uz diplomatsko predstavništvo.

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Bio je na odmoru, bilo je to njegovo privatno vrijeme. Boravio je u stanu uz diplomatsko predstavništvo i ondje se dogodila nesreća“, rekao je Wewiór.

Mediji pišu o diplomatskoj pošiljci

Ipak, poljski mediji navode detalj koji je otvorio dodatna pitanja o okolnostima događaja.

Dužnosnik je, iako službeno na odmoru, navodno preuzeo diplomatsku pošiljku koju je trebao proslijediti dalje. Portal tvrdi da za takav zadatak navodno nije imao izdano službeno ovlaštenje. Te informacije zasad nisu neovisno potvrđene.

Poljski mediji navode da se ozlijeđeni dužnosnik već nekoliko dana nalazi u bolnici u Sloveniji u kritičnom stanju.

Točne okolnosti njegova pada, kao ni eventualna povezanost incidenta s njegovim službenim obvezama, zasad nisu službeno razjašnjene.

Veleposlanstvo vodi bliski suradnik Sikorskog

Poljsko diplomatsko predstavništvo u Sloveniji od veljače vodi Leszek Soczewica, koji je ranije obnašao niz visokih vojnih i diplomatskih funkcija.

Soczewica je bio državni podtajnik u poljskom Ministarstvu vanjskih poslova te veleposlanik Poljske u Slovačkoj, a poljski mediji opisuju ga kao bliskog suradnika ministra vanjskih poslova Radosława Sikorskog.

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