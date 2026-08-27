'tada, sada i zauvijek'

Trump preimenovao jezero, stigao brzi odgovor iz Kanade

Bi. S. / Hina

27.08.2026 u 23:01

Donald Trump
Donald Trump Izvor: EPA / Autor: Al Drago / POOL
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Kanadski premijer Mark Carney rekao je u četvrtak da će se jezero Ontario nastaviti tako zvati, nakon što je američki predsjednik Donald Trump potpisao uredbu o njegovom preimenovanju u jezero Amerika

'Ime je staro više od 400 godina, dakle mnogo prije Kanadske konfederacije i Deklaracije o neovisnosti Sjedinjenih Američkih Država', napisao je Carney na X-u.

'Kanađani također znaju da je stvarnost jednostavno nazvati pravim imenom: jezero Ontario – tada, sada i zauvijek.'

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Trump je ranije u četvrtak potpisao izvršnu uredbu kojom se jezero Ontario preimenuje u jezero Amerika, a promjena stupa na snagu odmah.

Jezero Ontario jedno je od pet Velikih jezera Sjeverne Amerike, a prostire se između kanadske pokrajine Ontario i američke savezne države New York.

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