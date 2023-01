Policijski šef za droge: Sakomana znam 30 godina, nije mu ovo prva neodgovorna izjava

Voditelj službe kriminaliteta droga u Ravnateljstvu policije Dražen Rastović odgovorio je na tvrdnje psihijatra Slavka Sakomana

Nakon što je šokirao javnost tvrdnjama o policajcima koji su na Staru godinu donijeli i konzumirali kokain prilikom jedne intervencije, psihijatar Slavko Sakoman pozvan je na razgovor u DORH.

Sakoman je, podsjetimo, rekao da je među policajcima bio i sin visokog državnog dužnosnika, no tvrdi kako on nije bio među konzumentima. Kaže da mu je žao ako neki budu imali problema, a nije htio ni ulaziti u to je li naštetio ugledu policije.