Novi tjedan stiže s oblacima, kišom i grmljavinom: Nestabilnost će potrajati

M.Č.

30.11.2025 u 09:00

Prva adventska nedjelja donosi vedrinu i toplije poslijepodne, no jutro je ponovno hladno, osobito u kopnenim krajevima gdje se mjere „minusi“, mraz i ponegdje magla

Sa zapada će se poslijepodne početi naoblačivati, što najavljuje promjenjiv početak novog tjedna uz moguću kišu, javlja HRT.

U Slavoniji, Baranji i Srijemu prevladavat će sunčano vrijeme. Danju osjetno toplije nego u subotu, s najvišom temperaturom oko 8 °C, dok će noć i jutro biti osjetno hladniji, uz maglu i mraz u mnogim područjima.

U središnjoj Hrvatskoj pretežno sunčano, ali s izraženim jutarnjim minusima, ponegdje i do -5 °C. Vjetar će biti slab, a dnevne temperature između 8 i 10 °C.

Na sjevernom Jadranu i u Gorskoj Hrvatskoj jutro će donijeti sunce, dok će se prema sredini dana naoblačiti sa zapada. U Lici se može pojaviti magla. Podno Velebita ujutro će puhati umjerena bura, a na otvorenom moru sjeverozapadnjak. Najniža temperatura zraka bit će između -6 i -2 °C, uz obalu od 1 do 6 °C, a najviša između 8 i 13 °C.

Bura na moru

U Dalmaciji će prevladavati sunčano vrijeme uz povremenu umjerenu naoblaku. Ujutro duž obale može zapuhati slaba do umjerena bura, a zatim sjeverozapadnjak, osobito na moru. More će biti malo valovito. Temperature od -3 °C u Zagori do 7 °C na obali, a danju između 11 i 16 °C.

Na krajnjem jugu Hrvatske Došašće počinje pretežno sunčano. Ujutro će puhati slaba bura, kasnije sjeverozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, s najvišom dnevnom temperaturom između 12 i 15 °C, a jutarnjom od 1 °C u unutrašnjosti do 8 °C uz more.

Od ponedjeljka ponovno promjenjivo

Novi tjedan donosi više oblaka i nestabilnije vrijeme. U unutrašnjosti će od utorka ponegdje padati kiša, češća u srijedu. Jutarnje temperature će porasti, a danju će biti slično ili malo hladnije nego za vikend. Mjestimice se očekuje i magla.

Na Jadranu će biti promjenjivo oblačno, a kiša je moguća već u ponedjeljak, potom povremeno kroz tjedan. U srijedu bi na jugu moglo biti i grmljavine. Puhat će jugo i istočni vjetar, slabi do umjereni. Jutra toplija nego prethodnih dana, dok će dnevne temperature ostati podjednake ili tek malo više.

Kako je prognozirao Tomislav Kozarić iz DHMZ-a za HRT, u srijedu su na jugu mogući i pljuskovi s grmljavinom, a nakon toga slijedi nekoliko dana promjenjivog vremena.

