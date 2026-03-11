službeno očitovanje

Policija se oglasila zbog dvostrukog ubojstva u Gospiću: Ovo su detalji

M.Da.

11.03.2026 u 10:28

Ubojstvo u Gospiću
Ubojstvo u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL
Bionic
Reading

Policija se oglasila oko dvostrukog ubojstva u Gospiću. Navode kako osumnjičenika terete za dva teška ubojstva te mu pripremaju kaznenu prijavu

Policijska uprava ličko-senjska oglasila se u vezi dvostrukog ubojstva žena koje se dogodilo u utorak rano ujutro u Gospiću. Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

vezane vijesti

"Policijski službenici Policijske uprave ličko-senjske uz rukovođenje županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom iz Gospića zbog osnova sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva.

Sumnjiči se da je jučer, 10. ožujka 2026. godine oko 5 sati, u dvorištu i obiteljskoj kući u Gospiću hladnim oružjem usmrtio 70-godišnjakinju i 98-godišnjakinju, bliske osobe koje su na mjestu događaja preminule. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica iz Karlovca. On je uhićen, predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava biti će dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu", izvijestili su iz PU ličko-senjske.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
zločinačko udruženje

zločinačko udruženje

Velika akcija USKOK-a i policije, u čak devet županija uhićeno više od 30 ljudi
neugodno buđenje

neugodno buđenje

Novi potres kod Petrinje, osjetio se posvuda: 'Grmilo i treslo'
TRUMPOV Rat u iranu

TRUMPOV Rat u iranu

Procurile informacije sa zatvorenog brifinga: 'Javnost ovo zaslužuje znati'

najpopularnije

Još vijesti