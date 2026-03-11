Policija se oglasila zbog dvostrukog ubojstva u Gospiću: Ovo su detalji

Policijska uprava ličko-senjska oglasila se u vezi dvostrukog ubojstva žena koje se dogodilo u utorak rano ujutro u Gospiću . Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti.

"Policijski službenici Policijske uprave ličko-senjske uz rukovođenje županijske državne odvjetnice u Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu dovršili su kriminalističko istraživanje nad 47-godišnjakom iz Gospića zbog osnova sumnje da je počinio kaznena djela teškog ubojstva.

Sumnjiči se da je jučer, 10. ožujka 2026. godine oko 5 sati, u dvorištu i obiteljskoj kući u Gospiću hladnim oružjem usmrtio 70-godišnjakinju i 98-godišnjakinju, bliske osobe koje su na mjestu događaja preminule. Na mjestu događaja obavljen je očevid kojim je rukovodila županijska državna odvjetnica iz Karlovca. On je uhićen, predan pritvorskom nadzorniku, a kaznena prijava biti će dostavljena nadležnom državnom odvjetništvu", izvijestili su iz PU ličko-senjske.