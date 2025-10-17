Oglasili se policija i USKOK: Ovako je 12-orka stekla milijune za ilegalnu televiziju

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv 13 okrivljenika od 27. studenoga 2024. i rješenja o proširenju istrage od 19. rujna 2025. protiv okrivljenika (1971.) koji ima dvojno državljanstvo Hrvatske i Italije, na temelju kaznene prijave Policijske uprave splitsko-dalmatinske, donio rješenje o proširenju istrage protiv 12 hrvatskih državljana (1979., 1972., 1985., 1957., 1980., 1978., 1979., 1972., 1979., 1971., 1978., 1968.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, računalne prijevare u sastavu zločinačkog udruženja i nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača u sastavu zločinačkog udruženja.

Osnovano se sumnja da su, nakon što su I., II. i III. okr., u razdoblju od siječnja 2020. do studenoga 2024. godine u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, povezali u zajedničko djelovanje druge okrivljenike i za sada nepoznate osobe, odredivši kao zajednički cilj njihova djelovanja stjecanje značajne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge omogućavanjem neovlaštenog pristupa i gledanja digitalnih prijenosa televizijskog sadržaja i pohranjenih filmskih sadržaja koji su zaštićeni kao autorsko djelo, XIV. okr. te XV. do XXVI. okr. poduzimali radnje kako bi realizirali zajednički cilj zločinačkog udruženja.

Tako su navedeno, protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, okrivljenici omogućavali bez odobrenja nositelja autorskih i srodnih prava u zamjenu za plaćanje novčanih naknada u iznosima od 10,00 do 15,00 eura mjesečno, odnosno 80,00 do 200,00 eura godišnje po korisniku.

Znajući za cilj zločinačkog udruženja i njegove kriminalne aktivnosti, okrivljenici su, sukladno dogovoru, poduzimali radnje u vidu nabave prijemnika, instaliranja mrežne aplikacije, pronalaska novih preprodavača, održavanja mrežnih poslužitelja, naplaćivanja mjesečne, odnosno godišnje naknade za pristup tim sadržajima i administriranja virtualne videoteke.

Osim toga je XIV. okr. zakupljivao mrežni prostor u vlasništvu stranih trgovačkih društava na koji je neovlašteno usmjeravao prijenose televizijskog sadržaja te pohranjivao filmske sadržaje u virtualnu videoteku, a XV. do XXVI. okr. su zainteresiranim korisnicima omogućili neovlašteni pristup televizijskim i filmskim sadržajima putem kontrolnog panela. Za navedeno su naplaćivali naknade od kojih su dio zadržali za sebe, a dio prosljeđivali organizatorima zločinačkog udruženja (I. do III. okr.).

Na opisani način okrivljenici su, u sastavu zločinačkog udruženja, pribavili imovinsku korist u iznosu od najmanje 5.985.486,93 eura, koju su sukladno njihovim zaduženjima i ulogama međusobno dijelili. Pritom su nositelje autorskih i srodnih prava oštetili za najmanje 1.916.000,00 eura.

Nakon ispitivanja okrivljenika sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove.