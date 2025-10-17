otkrili detalje

Oglasili se policija i USKOK: Ovako je 12-orka stekla milijune za ilegalnu televiziju

Bi. S.

17.10.2025 u 16:02

Uskok uhićenja
Uskok uhićenja Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Bionic
Reading

Od 12 osumnjičenih, za dvojicu osumnjičenih (46-godišnjaka i 45-godišnjaka) utvrđena je uloga administratora odnosno moderatora ilegalne IPTV usluge, dok je preostalih 10 osumnjičenih sudjelovalo u preprodaji usluge krajnjim korisnicima

Policijski službenici Službe kibernetičke sigurnosti Uprave kriminalističke policije i Kriminalističko-obavještajna služba Policijske uprave splitsko-dalmatinske, u suradnji s Uredom za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta, dovršili su kriminalističko istraživanje nad 12 osumnjičenih osoba zbog sumnje u počinjenje više kaznenih djela i to: Nedozvoljena uporaba autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača u sastavu zločinačkog udruženja, Neovlašteno presretanje računalnih podataka u sastavu zločinačkog udruženja, Računalna prijevara u sastavu zločinačkog udruženja te Zlouporaba naprava u sastavu zločinačkog udruženja iz članka 272. stavka 1. i 2. Kaznenog zakona, sva u sastavu zločinačkog udruženja.

Radi se o nastavku kriminalističkog istraživanja započetog 26. studenog 2024. godine protiv organizatora ilegalne IPTV usluge pod nazivom TSPD, ukupno njih 14, a koje je bilo provedeno u koordiniranoj akciji EUROPOL-a na području devet europskih država.

Zagreb: Uhićenja po nalogu USKOK-a zbog ilegalne internetske trgovine Izvor: Pixsell / Autor: Marko Seper/PIXSELL

Od 12 osumnjičenih, za dvojicu osumnjičenih (46-godišnjaka i 45-godišnjaka) utvrđena je uloga administratora odnosno moderatora ilegalne IPTV usluge, dok je preostalih 10 osumnjičenih sudjelovalo u preprodaji usluge krajnjim korisnicima. Sumnja se da su kaznenim djelima pribavili više milijuna eura protupravne imovinske koristi.

Realizacija kriminalističkog istraživanja je provedena na području pet policijskih uprava i to na području PU splitsko-dalmatinske, PU zagrebačke, PU primorsko-goranske, PU međimurske i PU istarske. U sklopu kriminalističkog istraživanja obavljene su pretrage, a nakon čega su svi osumnjičeni predani pritvorskom nadzorniku. Uredu za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta podnijeta je kaznena prijava.

Priopćenje USKOK-a

USKOK je, nakon donošenja rješenja o provođenju istrage protiv 13 okrivljenika od 27. studenoga 2024. i rješenja o proširenju istrage od 19. rujna 2025. protiv okrivljenika (1971.) koji ima dvojno državljanstvo Hrvatske i Italije, na temelju kaznene prijave Policijske uprave splitsko-dalmatinske, donio rješenje o proširenju istrage protiv 12 hrvatskih državljana (1979., 1972., 1985., 1957., 1980., 1978., 1979., 1972., 1979., 1971., 1978., 1968.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenih djela zločinačkog udruženja, računalne prijevare u sastavu zločinačkog udruženja i nedozvoljene uporabe autorskog djela ili izvedbe umjetnika izvođača u sastavu zločinačkog udruženja.

Osnovano se sumnja da su, nakon što su I., II. i III. okr., u razdoblju od siječnja 2020. do studenoga 2024. godine u Zagrebu i drugim mjestima u Hrvatskoj, povezali u zajedničko djelovanje druge okrivljenike i za sada nepoznate osobe, odredivši kao zajednički cilj njihova djelovanja stjecanje značajne nepripadne imovinske koristi za sebe i druge omogućavanjem neovlaštenog pristupa i gledanja digitalnih prijenosa televizijskog sadržaja i pohranjenih filmskih sadržaja koji su zaštićeni kao autorsko djelo, XIV. okr. te XV. do XXVI. okr. poduzimali radnje kako bi realizirali zajednički cilj zločinačkog udruženja.

Tako su navedeno, protivno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima, okrivljenici omogućavali bez odobrenja nositelja autorskih i srodnih prava u zamjenu za plaćanje novčanih naknada u iznosima od 10,00 do 15,00 eura mjesečno, odnosno 80,00 do 200,00 eura godišnje po korisniku.

Znajući za cilj zločinačkog udruženja i njegove kriminalne aktivnosti, okrivljenici su, sukladno dogovoru, poduzimali radnje u vidu nabave prijemnika, instaliranja mrežne aplikacije, pronalaska novih preprodavača, održavanja mrežnih poslužitelja, naplaćivanja mjesečne, odnosno godišnje naknade za pristup tim sadržajima i administriranja virtualne videoteke.

Osim toga je XIV. okr. zakupljivao mrežni prostor u vlasništvu stranih trgovačkih društava na koji je neovlašteno usmjeravao prijenose televizijskog sadržaja te pohranjivao filmske sadržaje u virtualnu videoteku, a XV. do XXVI. okr. su zainteresiranim korisnicima omogućili neovlašteni pristup televizijskim i filmskim sadržajima putem kontrolnog panela. Za navedeno su naplaćivali naknade od kojih su dio zadržali za sebe, a dio prosljeđivali organizatorima zločinačkog udruženja (I. do III. okr.).

Na opisani način okrivljenici su, u sastavu zločinačkog udruženja, pribavili imovinsku korist u iznosu od najmanje 5.985.486,93 eura, koju su sukladno njihovim zaduženjima i ulogama međusobno dijelili. Pritom su nositelje autorskih i srodnih prava  oštetili za najmanje 1.916.000,00 eura.

Nakon ispitivanja okrivljenika sucu istrage Županijskog suda u Zagrebu nije predloženo određivanje istražnog zatvora jer za to nije bilo osnove.

tportal
