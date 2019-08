Policija prijavila dvoje provalnika: Operarirali po Zagrebu i obijali blagajne

Zagrebački policajci prijavili su u petak 36-godišnjaka i 34-godišnjaka zbog sumnje da su zajedno počinili dvije provale, a mlađi muškarac sumnjiči se i za tri provale, od čega dvije u pokušaju, izvijestila je Policijska uprava zagrebačka.

Policija sumnja da su dvojica muškaraca krajem srpnja u noćnim satima u Starčevićevoj ulici došli do trgovine gdje su obili vrata te iz blagajne uzeli 700 kuna. Uz to, sumnja se kako su krajem srpnja, također u noćnim satima, došli do ugostiteljskog objekta, obili vrata i zatim otuđili razna alkoholna pića i manju količinu novca.

Daljnjim kriminalističkim istraživanjem utvrđeno je da je 34-godišnjak u ponedjeljak u noćnim satima došao do kemijske čistionice, obio prozor i ušao u prostor gdje je iz blagajne uzeo 100 kuna. Nadalje, 34-godišnjak je 28. srpnja oko 4 sata došao do Glavnog željezničkog kolodvora gdje je potiskivanjem obio prozor blagajni i informacija te potom pokušao obiti zaštitna vrata bankomata. Kako u tome nije uspio, obio je i otvorio prednju stranu aparata za kavu, a da pritom ništa nije otuđio, već je pobjegao ugledavši zaštitare.

Također, sumnja se da je u utorak u noćnim satima pokušao obiti ugostiteljski objekt, pri čemu je puklo vanjsko dvostruko staklo. Osumnjičeni se zatim udaljio s mjesta događaja, ali su ga u blizini zatekli policajci i doveli u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje. Nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja dostavljeno je posebno izvješće Općinskom državnom odvjetništvu.