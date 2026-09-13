Policija otkrila detalje lude potjere po Kvarneru: Otkriveno kako je dogovoren kaos

Riječke ulice u subotu navečer postale su poprište ilegalnog automobilističkog okupljanja. Sudionici u skupim automobilima driftali su po kružnim tokovima, jurili gradom i blokirali promet. Uglavnom je riječ o strancima, među kojima je najviše Nijemaca i Austrijanaca
Dok bi policija intervenirala na jednoj lokaciji, vozači bi se premjestili na drugi dio grada. Okupljanje su koordinirali putem društvenih mreža.
‘Organizatori su se online, putem društvenih mreža dogovarali pozicije i gdje će se okupljati i to nije bilo predvidivo’, rekao je načelnik PU primorsko-goranske Hari Brnad za Dnevnik Nove TV.
Gradonačelnica Iva Rinčić najavila je da će zatražiti odgovore o policijskom postupanju.
‘Ne želimo da Rijeka bude poprište takvih događanja koji u velikoj mjeri ugrožavaju sigurnost naših građana’, poručila je.
Blokirane prometnice otežavale su dolazak Hitne pomoći do mjesta intervencija. Ekipe su morale koristiti lokalne ceste i obilazne pravce, osobito prema Krku i Crikvenici, rekla je dr. Slađana Srdoč iz županijskog Zavoda za hitnu medicinu.
Posla su imali i riječki vatrogasci. Dvije ekipe od ponoći do dva sata gasile su šumski požar na području na kojem su se sudionici okupljali, rekao je zapovjednik smjene JVP-a Rijeka Boris Kauzlarić.
Policija je dosad utvrdila 365 prekršaja i iz prometa isključila 43 vozila, a oštećena su i dva policijska automobila. Kod zaustavljenih vozača nije utvrđena prisutnost alkohola ili droga.
Voditelj prometne policije Dejan Hriljac najavio je daljnje prikupljanje podataka i sankcioniranje počinitelja prometnih prekršaja i drugih protupravnih ponašanja.