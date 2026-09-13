Policija otkrila detalje lude potjere po Kvarneru: Otkriveno kako je dogovoren kaos

Dok bi policija intervenirala na jednoj lokaciji, vozači bi se premjestili na drugi dio grada. Okupljanje su koordinirali putem društvenih mreža.

‘Organizatori su se online, putem društvenih mreža dogovarali pozicije i gdje će se okupljati i to nije bilo predvidivo’, rekao je načelnik PU primorsko-goranske Hari Brnad za Dnevnik Nove TV.

Gradonačelnica Iva Rinčić najavila je da će zatražiti odgovore o policijskom postupanju.

‘Ne želimo da Rijeka bude poprište takvih događanja koji u velikoj mjeri ugrožavaju sigurnost naših građana’, poručila je.