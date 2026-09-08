Policija istražuje zadarskog vijećnika nakon sramotnog incidenta na prosvjedu

‘Na temelju objavljene snimke , sukladno odredbama članka 11., stavka 1. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima, zbog postojanja osnove sumnje da je počinjeno kazneno djelo za koje se progoni po službenoj dužnosti ili prekršaj, provest će se kriminalističko istraživanje radi utvrđivanja činjeničnog stanja’, odgovorila je Policijska uprava zagrebačka na Indexov upit.

Iako zbog incidenta nije zaprimila prijavu, policija će postupiti po službenoj dužnosti.

Vrijeđao prosvjednike i odgurnuo ženu

Incident se dogodio dok se prosvjedna povorka kretala od Trga kralja Tomislava prema Trgu bana Jelačića. Lukić je bio ispred skupine mlađih muškaraca u crnim majicama, okupljenih iza transparenta ‘Ova bojna čuva Liku’.

Na snimkama koje je objavio na društvenim mrežama vidi se i čuje kako drugim sudionicima naređuje da hodaju nekoliko metara ispred njegove skupine.

‘Hodaj naprid komunjaro dva metra isprid nas’, govori jednom muškarcu, a zatim dodaje: ‘Jeste zvali desnicu da dođe? Izvoli hodaj naprid, reka sam ti. Neću ti dvaput govorit.’

Jednoj ženi govori da se makne te je odguruje rukom, dok na drugoj snimci izgovara: ‘Pi*ka vam materina komunistička, gazi ih sve od reda.’

Lukić je potvrdio da se na snimkama čuje njegov glas i da je izgovorio navedenu psovku. Oba videa poslije su nestala s njegova profila na Facebooku.

‘Čega bi me bilo sram?’

Za Morski.hr odbacio je tvrdnju da je bio agresivan. Ustvrdio je da su ljudi izvan skupine dobacivali uvrede i bacali boce vode, iako se to na objavljenim snimkama ne vidi ni ne čuje.

‘Nije to bila agresija. Ljudi sa strane su znali dobacivati ružne riječi, poput: “Vidi ih, sramota.” i bacali su boce vode’, rekao je. Na pitanje je li ga sram zbog ponašanja odgovorio je: ‘Čega bi me bilo sram?’

Lukić je županijski vijećnik i bivši čelnik zadarskog HSP-a. Na lokalnim izborima 2025. kandidirao se za zadarskog župana, osvojio 12,49 posto glasova i ušao u Županijsku skupštinu.