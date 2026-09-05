GRADONAČELNIK ZAGREBA

I Tomašević bio na prosvjedu za Liku: 'Došao sam slušati'

I.K./Hina

05.09.2026 u 15:24

Tomislav Tomašević na prosvjedu 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku'
Tomislav Tomašević na prosvjedu 'Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku' Izvor: Cropix / Autor: Karla Kurpez / Cropix
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U velikom prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku" koji je na glavnom zagrebačkom trgu okupio desetke tisuće ljudi sudjelovali su, između ostalih, i zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i predsjednik Mosta Nikola Grmoja koji su poručili kako je bitno da se ispune njihovi zahtjevi građana

"Rekao sam jučer da očekujem velik broj građana. Danas ne dajem izjave jer sam došao sam ovdje slušati, a ne govoriti. Čuo sam zahtjeve i samo su oni bitni, da se ti zahtjevi ispune", rekao je kratko Tomašević, odgovarajući na pitanje je li zadovoljan odazivom.

I Grmoja je poručio kako je na prosvjed došao čuti građane.

"Dobro sam čuo što je narod rekao i bilo bi dobro da to poslušaju i oni na vlasti. Danas neću slati nikakve političke poruke, osim što ću reći da sam oduševljen s prosvjedom, da je bio uistinu domoljuban - vidjeli ste broj zastava", ocijenio je.

Grmoja ranije u Gospiću
Grmoja ranije u Gospiću Izvor: Pixsell / Autor: Hrvoje Kostelac/PIXSELL

Dodao je kako je spin vladajućih o "nekakvom ljevičarskom prosvjedu" pao u vodu.

"Ponosan sam što sam bio na ovom domoljubnom, nacionalnom, hrvatskom okupljanju, a poruke su rekli ljudi i moje je danas da samo slušam", poručio je Grmoja.

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Predstavnik GI "Gospić je naš dom", organizatora subotnjeg prosvjeda, Vjekoslav Bušić iznio je na prosvjedu konkretne zahtjeve hrvatskoj Vladi, među kojima i onaj da se odmah zabrani privremeni uvoz bilo kakvog otpada u Hrvatsku.

Poručio je i da u roku od 20 dana javnosti mora biti predstavljen konkretan plan sanacije za Gospić, osobito za 33 tisuće tona zakopanog opasnog otpada. Tri mjeseca rok je u kojemu traži da zakopani otpad mora biti odvezen iz Gospića na siguran način.

Između ostalog, Bušić je za Gospić zatražio dugoročni i sveobuhvatan monitoring tla, vode i zraka, ispitivanje biljaka i životinja.

Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
  • Prosvjed za Liku u Zagrebu
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Hrvati na nogama zbog Like: Pogledajte dirljive scene s Trga bana Jelačića Izvor: Pixsell / Autor: Igor Soban

Hajdaš Dončić: Političari ne trebaju govoriti ali trebaju biti ovdje

Prosvjedu "Hodaj za Liku, hodaj za Hrvatsku", uz tisuće građana iz cijele države, pridružili su se i brojni političari, ističući da im je mjesto na prosvjedu, iako organizator GI "Gospić je naš dom" nije predvidio da se obrate građanima.

"Političarima je ovdje mjesto jer je ovo političko pitanje i pitanje sustava. Slažem se da političari ne trebaju govoriti, ali moraju biti ovdje“, izjavio je ranije novinarima šef oporbe, predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Dušica Radojčić (Možemo) izjavila je kako današnji prosvjed pokazuje da su „ljudi siti i da je promjena nužna“. "Gospić i Lika su simbol korupcije i nebrige za građane“, kazala je.

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  • Prosvjednica iz Topuskog
  • Građanska inicijativa Blatuša, prosvjednici
  • Prosvjed Lika
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  • Prosvjed za Liku
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Prosvjed za Liku

''Ovo je prosvjed u organizaciji građana Hrvatske. Ovdje sam kao građanka Hrvatske koja želi čistu zemlju, ali pitajmo danas građane što oni žele'', rekla je predsjednica Centra Marijana Puljak.

Nino Raspudić (Drito) poručio je ovo nije samo problem Gospića, već i cijele Hrvatske. Komentirajući vladajuće koji oporbu optužuju da želi profitirati na ovom problemu, Raspudić je naveo kako su oni "počinili političko samoubojstvo dopuštajući mafijaškim klanovima da za sitan novac uništavaju hrvatsku zemlju i vodu".

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