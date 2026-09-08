Gospićani otkrili rupu u monitoringu: 'Gdje su nestala mjerenja podzemnih voda?'

U inicijativi se pozivaju na godišnje izvješće Instituta za vode ‘Josip Juraj Strossmayer’, prema kojemu je na području podzemnog vodnog tijela Lika–Gacka tijekom 2025. bilo predviđeno pet postaja nadzornog monitoringa. Mjerenja, međutim, nisu provedena ni na jednoj.

‘Zašto u redovnom godišnjem izvješću za 2025. nema mjerenja podzemnih voda u Ličko-senjskoj županiji? Zašto podaci postoje za 2024., a za godinu poslije ne postoje?’ pitaju iz inicijative.

Podsjećaju i na sastanak održan u srpnju, na kojem su sudjelovali potpredsjednik Vlade, resorna ministrica, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ te Instituta za vode.