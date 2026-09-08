Gospićani otkrili rupu u monitoringu: 'Gdje su nestala mjerenja podzemnih voda?'

Građanska inicijativa Gospić je naš dom zatražila je objašnjenje zašto tijekom 2025. godine nije proveden planirani monitoring podzemnih voda na području Like i Gacke. Upozoravaju da su građanima još u srpnju predstavnici nadležnih institucija tvrdili kako su podzemne vode dobre ili iznimno dobre kvalitete
U inicijativi se pozivaju na godišnje izvješće Instituta za vode ‘Josip Juraj Strossmayer’, prema kojemu je na području podzemnog vodnog tijela Lika–Gacka tijekom 2025. bilo predviđeno pet postaja nadzornog monitoringa. Mjerenja, međutim, nisu provedena ni na jednoj.
‘Zašto u redovnom godišnjem izvješću za 2025. nema mjerenja podzemnih voda u Ličko-senjskoj županiji? Zašto podaci postoje za 2024., a za godinu poslije ne postoje?’ pitaju iz inicijative.
Podsjećaju i na sastanak održan u srpnju, na kojem su sudjelovali potpredsjednik Vlade, resorna ministrica, predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’ te Instituta za vode.
'Na temelju čega su iznijeli ocjenu da je voda dobra?'
Prema navodima inicijative, ravnatelj Instituta tada je prisutnima kazao da su podzemne vode ‘dobre ili iznimno dobre kvalitete’. Stoga traže objašnjenje na temelju kojih je mjerenja iznesena takva ocjena te kako se ona može uskladiti s rezultatima i nedostacima monitoringa na koje sada upozoravaju.
U službenom izvješću Instituta za vode navodi se da pojedini dijelovi programa tijekom 2025. nisu provedeni u planiranom opsegu zbog nemogućnosti ugovaranja dijela specijaliziranih usluga, promijenjenih tržišnih uvjeta te tehničkih i operativnih ograničenja. Institut upozorava da to ne utječe na točnost prikupljenih rezultata, ali ograničava potpunost ocjene za područja koja nisu bila obuhvaćena mjerenjima.
'Gdje se nalaze mjerne postaje?'
Iz inicijative sada traže da se objavi gdje se nalaze mjerne postaje na području sliva Like i Gacke, što se na njima prati te hoće li ondje biti uspostavljen trajni monitoring.
‘Koliko trebamo i možemo vjerovati institucijama? Dosta je bilo’, poručili su iz inicijative Gospić je naš dom.