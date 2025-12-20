Advent u Uskoplju

Policija istjerala roditelje i djecu s klizališta, pobunile se i udruge Hrvata iz BiH

L. F./Hina

20.12.2025 u 19:40

Božićni ukrasi
Božićni ukrasi Izvor: Pixsell / Autor: Robert Anic/PIXSELL
Bionic
Reading

Koordinacija zavičajnih udruga bosanskohercegovačkih Hrvata u Republici Hrvatskoj (ZNAMEN) oštro je u subotu osudila zabranu održavanja manifestacije „Advent u Uskoplju“, koju su naložile županijske vlasti u ovoj hrvatsko-bošnjačkoj srednjobosanskoj općini s obrazloženjem da nema sve potrebne dozvole.

Prema priopćenju ZNAMEN-a, postupanje prema roditeljima i djeci uz policijsku intervenciju "ostavilo je dojam racije, a ne uobičajenog inspekcijskog nadzora".

Prije dvije večeri inspekcija Županije Središnje Bosne je, uz policijsku asistenciju, istjerala okupljene roditelje i djecu s klizališta na adventskome okupljalištu tvrdeći da za održavanje ove manifestacije nemaju sve potrebne dozvole.

Radi se o manifestaciji koja se deset godina održava u Uskoplju i do sada nikada nije bilo zabranjivano njeno održavanje. U znak prosvjeda tamošnji su se Hrvati sinoć okupili ispred prostora koji je sada ograđen policijskom trakom.

Iz ZNAMEN-a navode da su takvi postupci neprihvatljivi, osobito u blagdanskom razdoblju.

“Želimo naglasiti da je ovo je vrijeme kada se širi dobrota, a ne strah - vrijeme kada se gradi povjerenje, a ne udaljenost”, rekao je predsjednik ZNAMEN-a Dragan Šekerija.

Čelnik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović oštro je osudio nasilno zatvaranje manifestacije ocjenjujući ovaj potez izravnim udarom na ljudska prava, ističući da je riječ o tradicionalnoj manifestaciji hrvatskog naroda vezanoj uz Božić.

„Ako postoji administrativna prepreka za održavanje manifestacije, nadležni trebaju reagirati pravodobno i u skladu sa zakonom, pronalazeći rješenje koje omogućava održavanje Adventa“, rekao je Cvitanović.

Potez vlasti u Središnjoj Bosni osudio je i višestruko nagrađivani književnik iz ovoga srednjobosanskog gradića Josip Mlakić.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ponosan na njih

ponosan na njih

Vučić objavio video i obratio se građanima: 'Situacija je iznimno komplicirana'
BRZA INTERVENCIJA

BRZA INTERVENCIJA

VIDEO Izbio požar u stanu u staroj jezgri Trogira, nema ozlijeđenih
RAT ILI MIR?

RAT ILI MIR?

'Putin želi cijelu Ukrajinu i neke dijelove Europe!' Reuters objavio dokument koji će uzdrmati svijet

najpopularnije

Još vijesti