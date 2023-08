Otkriveno što je dovelo do eksplozije: 'Ovo je jedna od najmučnijih intervencija'

Na pitanje novinara je li mu ikad što bilo sumnjivo rekao je da nije ni znao da ondje žive starije osobe. Novinari su ga pitali i kako to da kao gradonačelnik ne zna da u njegovom gradu postoji objekt koji pruža udomiteljske usluge starijim ljudima.

'Grad ima 22.000 stanovnika, ne znam baš sve, rekao je, dodajući da ne zna ni je li to bio legalan posao. - Ne znam, to nije posao gradonačelnika. Mi ne izdajemo dozvole za to, ali sad ćemo vidjeti što je to bilo. Istina, ja nisam znao da oni imaju nekoga u toj kući, ne komuniciramo previše', rekao je Panian.