Pogubili ste se u predizborima za Trumpova nasljednika? Objašnjavamo ključne termine i kad će kandidati konačno biti poznati

Utrka za predsjedničkim kandidatom demokrata, odnosno osobom koja će se na izborima u studenom suprotstaviti Donaldu Trumpu, krenula je glasovanjem u američkoj saveznoj državi Iowi. Predizbori koji se provode prema kompliciranom sustavu, svojstvenom Sjedinjenim Američkim Državama, potrajat će do sredine srpnja kada će se na velikoj konvenciji Demokratske stranke, koja će se održati u Milwaukeeju, završiti proces službenim odabirom predsjedničkog i potpredsjedničkog kandidata. Pobjednik može biti poznat i prije završne konvencije ako uspije skupiti podršku od barem 1990 delegata

Sustav takvih zastupničkih skupova favorizira kandidate sa snažnom i aktivnom bazom simpatizera, a ne one sa širokom podrškom. Primjerice, američki senator Bernie Sanders iz Vermonta, značajno je nadmašio svoju suparnicu Hillary Clinton na zastupničkim skupovima tijekom kampanje 2016., no ipak je ona bila stranački kandidat za predsjednika. Ove godine demokrati će održati takve skupove još u Nevadi, Sjevernoj Dakoti i Wyomingu što je daleko manje od 18 koliko su imali u kampanji 2016. godine.

Iowa i New Hampshire, koji je na redu 11. veljače, privlače najviše pažnje javnosti – iako druge države daju veći broj delegata, ili su rasno i socijalno raznovrsnije pa bi mogle dati bolju sliku o tome koji će kandidat najbolje proći jer su prvi po rasporedu. Kandidati koji se nadaju predsjedničkoj nominaciji tradicionalno se fokusiraju na Iowu i New Hampshire, nadajući se da će pobjeda u bilo kojoj od ove dvije države - ili u obje - ubrzati kampanju i očistiti teren od protukandidata.

Kandidate koji prežive Iowu i New Hampshire, čeka 3. ožujka novi izazov – 'superutorak'. Tog datuma se predizbori održavaju u 14 saveznih država, među kojima su i dvije najnaseljenije države u SAD-u – Kalifornija i Teksas. Super utorak će na nacionalnu na konvenciju poslati ukupno 1344 delegata što bi moglo riješiti utrku. Do kraja ožujka održat će se izbori koji pokrivaju više od 50% delegata stranke. Ipak veliki broj kandidata također bi mogao značiti da će predizbori ostati napeti do ranog ljeta, što bi potencijalno moglo značiti da će demokratskog predsjedničkog kandidata saznati tek na nacionalnoj konvenciji u srpnju.

Postoji još jedna stvar koja može zakomplicirati izbor, posebno pri neizvjesnoj utrci kakva se sada nazire, a to su superdelegati. Demokratski dužnosnici, članovi Kongresa i guverneri država, su superdelegati, i dio su delegacija iz svake savezne države, ali nisu obavezni glasovati na temelju rezultata predizbora. Iowa, u kojoj se glasovalo u ponedjeljak, na konvenciju šalje 41 delegata i osam superdelegata. Godine 2016. mnogi superdelegati najavili su ranu podršku Hillary Clinton, izazvavši kritike da stranka naginje u njenu korist.

Superdelegati nisu eliminirani ni 2020. godine, ali nova pravila koja su u međuvremenu donesena ograničavaju njihov utjecaj. U ovom ciklusu vjerojatno neće glasovati na prvom glasovanju na demokratskoj konvenciji.

Da bi pobijedio na prvom glasovanju, vodeći mora osigurati većinu od ukupno 3979 delegata na raspolaganju tijekom predizbora za nominaciju koji se održavaju do demokratske konvencije. Ako vodeći kandidat ima podršku manje od 1990 delegata, konvencija će održati drugo glasovanje. U drugom krugu mogu glasovati i superdelegati, a delegati više nemaju obavezan mandat koji je vezan uz rezultate glasovanja na predizborima već mogu postupiti po svojoj savjesti ili podleći nekom pritisku sa strane. Za pobjedu je potrebna većina od 4750 delegata.