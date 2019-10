Kolinda Grabar Kitarović konačno objavila kandidaturu: U fokusu domoljublje, plaća od 7500 kuna i ponosna Hrvatska izvan 'regiona'

Predsjednica Kolinda Grabar Kitarović konačno je objavila službenu kandidaturu za novi predsjednički mandat. Učinila je to u sjedištu Matice hrvatske na Strossmayerovom trgu u centru Zagreba, uz mnoštvo novinara i snimatelja iako pitanja nisu bila dopuštena. 'Hrvatska po mjeri čovjeka, to je moj cilj!', poručila je, između ostalog, predsjednica

Podsjetila je na svoje djelovanje u proteklim godinama na Pantovčaku, pa i na to da je, kako je rekla, 'sve nenarodne režime tretirala jednako negativno, znajući da im nema mjesta u modernoj Hrvatskoj'.

'Iako sam zbog toga bila napadana, od takvog stava neću odustati. 1991. i 1995. jedine su godine oko kojih se cijeli hrvatski narod može i treba okupljati. Nastavila sam politiku pomirdbe prvog hrvatskog predsjednika, dr. Franje Tuđmana', ocijenila je.

Kao predsjednica, na svakom se koraku 'borila protiv negativnosti i apatije', a to će činiti i dalje.

'Uvijek sam nosila boje hrvatskog grba, hrvatske boje, i promovirala Hrvatsku na svakom koraku. I dalje ću to činiti, bez obzira na one kojima to smeta', najavila je. Rekla je i da Hrvatska nije tek neka mala država, 'nije region'.

Plaće mogu i moraju rasti

Detaljan program predstavit će, kaže, uoči početka službene kampanje. Ipak, otkrila je da će se zalagati za očuvanje obitelji i hrvatskog identiteta. 'Ono što su branitelji srcem, životima i oružjem branili danas svi moramo čuvati i na tim temeljima nastaviti graditi budućnost', napomenula je Grabar Kitarović.

Rekla je da će nastaviti štititi ulogu i dostojanstvo hrvatske vojske i policije. Demografska politika mora biti prioritet svih, jer o tome ovisi opstaje li Hrvatska; gospodarstvo mora prodisati punim plućima. Tražit će mjere za jačanje investicijske konkurentnosti i potpore izvoznicima, a plaće mogu i moraju rasti.

'Nema razloga da prosječna neto plaća ne bude 7500 kuna. Idemo omogućiti našim mladim ljudima da ostaju ovdje', rekla je predsjednica.

Hrvati su jamac opstojnosti i europske budućnosti BiH, kazala je, dodajući da je iseljeništvo veliki kapital Hrvatske, pa će ona nastaviti raditi za njihovu veću prisutnost u hrvatskom javnom životu.

Dotaknula se i pravosuđa. 'Mučno je gledati kako pravosudni sustav nerijetko pogoduje nepravdi, prije svega zbog predugih postupaka', rekla je, dodajući da će predložiti reformu pravosuđa.

'Želim da nakon 30 godina moderne Hrvatske i četvrt stoljeća nakon pobjede u Domovinskom ratu, ponovno samosvjesno gledamo u budućnost. I narednih pet godina ponosno i odgovorno predstavljat ću Hrvatsku i sve njezine ljude zato što vjerujem u Hrvatsku!', zaključila je Kolinda Grabar Kitarović.