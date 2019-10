Horvat otkrio taktiku: HDZ ne brine Škoro, uvjereni da će njegovi glasači u drugom krugu podržati Grabar Kitarović

Ministar gospodarstva Darko Horvat u Temi dana komentirao je predsjedničke izbore i kandidaturu Kolinde Grabar Kitarović, novu odgodu odluke o sudbini Uljanika te još nekoliko gospodarskih aktualnosti

'Aktualna predsjednica od sutra kreće po još jedan mandat. Najuže rukovodstvo stranke bit će sutra s njom, uključujući i njezin tim koji se kompletira. Finiširamo izborni program, u nekoliko sljedećih tjedana i on će biti objavljen. Dakle, kampanja se zahuktava. Puna podrška stranke aktualnoj predsjednici i mi smo sigurni u novih pet godina', poručio je Horvat.

O sudbini Uljanika Na Trgovačkom sudu u Pazinu danas je odgođena odluka o tome ide li Uljanik Brodogradilište u likvidaciju ili stečaj, a ta bi odluka trebala biti donesena potkraj mjeseca odnosno nakon ročišta za Uljanik d.d. koje je zakazano za 25. listopada. Sindikati pak smatraju da su spremni za proizvodnju. Pitanje je hoće li Vlada dati priliku Uljaniku?

'Model sanacije Uljanika će biti stavljen na stol onoga trenutka kada bude pozitivan, onoga trenutka kada odlučimo investirati i zaraditi kao što je to situacija u 3. maju. Za nekoliko ćemo dana imati prilike vidjeti prve konture novoga stečajnoga plana i programa. Svjesni smo činjenice da nam za brodove koji su trenutačno u Uljaniku treba određena podrška hrvatskih financijskih institucija. Teško da u ovome trenutku sam Uljanik može dobiti kreditni aranžman ili sredstva u nekoj komercijalnoj banci. Dakle u onome trenutku kada budemo sigurni da je računica pozitivna krećemo u realizaciju stečajnoga plana', najavio je ministar.

Kaže kako Vlada nije odustala od Uljanika. 'Jasna strategija postoji, ta strategija mora dovesti do toga da iznos sredstava koji ćemo uprihoditi bude veći od iznosa koji ćemo investirati. I kada budemo u to sigurni i za pulski će škver krenuti operacija slična onoj u Rijeci', poručio je dodavši da je on zadnji koji bi zagovarao stečaj Uljanika.

Eurostat je jučer objavio izvješće koje pokazuje kako je stopa nezaposlenosti u Europskoj uniji i Hrvatskoj u kolovozu blago kliznula u odnosu na mjesec ranije, čime se Hrvatska spustila još dublje ispod prosjeka eurozone. Ministar kaže da je samo u svibnju i kolovozu ta bilanca bila negativnog predznaka dok su svi ostali mjeseci u 2019. imali pozitivan trend. -

'U prvoj polovici godine imali smo gospodarski rast od preko 3,5 posto, imat ćemo rast i u idućem kvartalu. Rastemo na bazi povećane potrošnje zato što raste prosječna plaća, raste i minimalna plaća, rastu i mirovine. Ali u jednoj godini takvog kontinuiteta teško je ispraviti ostavštinu prošlosti kada takvih pozitivnih trendova nije bilo. Ono što mene, kao ministra gospodarstva, posebno veseli je rast industrijske proizvodnje', istaknuo je dodavši da u prvih devet mjeseci sve brojke bilježe rast, pa i turizam u koji su mnogi sumnjali.